Vær med på styrketrening med Klæbo

Saken oppdateres.

Fra hjemmet sitt nær Bymarka i Trondheim inviterer Johannes Høsflot Klæbo til styrketrening via sosiale medier. Fredag formiddag holdt han på med forberedelsene til sendinga som starter klokka 15.

- Initiativet med direktesendt YouTube-trening er et påfunn for å ta del i samfunnsdugnaden. Nå som all organisert trening er på hold, så er det viktig at vi fortsetter med fysisk aktivitet – ja, kanskje ekstra viktig i tider som vi opplever nå, sier Klæbo til Adresseavisen.

Test kjernemuskulaturen

Økta, som Klæbo viser på sin YouTube-kanal, ser du også på adressa.no.

Sendinga er gratis og åpen for alle, og kjernemuskulatur er et stikkord for utfordringen som venter.

- Her kan hvem som helst være med å trene samtidig med meg – enten man er hjemme eller på jobben med god avstand til andre. Og du trenger ikke være topptrent for å henge med. Dette er ment for alle målgrupper, og du styrer intensiteten ut i fra hva du selv føler er riktig. Er du sliten, så tar du tar du bare en pause. Orker du, så henger du med på hele økta, forklarer Klæbo.

Skistjernen sa tidligere i uka via vloggen sin at han håper alle følger rådene som gis fra norske myndigheter og at alle er med på dugnaden som skal bidra til å hindre spredning av koronasmitten.

Selv om hverdagen er blitt så annerledes, håper 23-åringen at folk likevel finner litt glede gjennom fysisk aktivitet.

- Bli med som du er, oppfordrer Klæbo.

Skistjernen fra Byåsen vant verdenscupen i sprint også denne sesongen. I sammenlagtcupen ble han nummer to, etter russiske Alexandr Bolsjunov.