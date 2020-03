Det er spesielt én feil trenere gjør som irriterer Klæbo. Nå prøver skistjernen å ikke gå i den samme fella.

Koronatiltak for over 310 milliarder kroner

Johannes Høsflot Klæbo fikk enorm respons på treningsøkta han inviterte til sist uke. Klokka 16.10 inviterer han til en ny halvtime med trening. Klæbo sender live fra sin YuoTube-kanal, men du kan også følge sendinga her på adressa.no.

– Det var mye hardere å være instruktør enn jeg troddde, sa Johannes Høsflot Klæbo til Adresseavisen etter økta forrige uke.

Morfar er forbildet

Så fortalte han hvordan han ønsker å være som trener:

– Jeg ønsker å være så tydelig som jeg klarer. Hvis jeg forklarer dårlig, så mister den som skal trene fem sekunder av øvelsen. Det er ikke noe god følelse å ikke få meg seg det man skal gjøre, sier Klæbo.

Han trekker fram morfar Kåre Høsflot som sitt store trenerforbilde.

– Han er kanskje den jeg syns er flinkest. Jeg må skryte av morfar, sier Byåsen-løperen.

Han utdyper:

– Instruktørmessig er han den klart beste. Hvis du for eksempel gjør en feil, så vet han årsaken til at det blir sånn som det blir. Så hvis du knekker med hofta i en øvelse, så sier han at du skal løfte blikket. Han har alltid et klart bilde på hvordan ting skal være, sier Klæbo.