Skistjernen lover at du skal bli svett før helga

Frykter for håndballrekrutteringa: – Det vil nok være lettere for mange å slutte nå

Saken oppdateres.

April har så langt vært en kald fornøyelse værmessig i Trøndelag, men blir du med på treningsøkta som Johannes Høsflot Klæbo inviterer til klokka 16 fredag, bør du komme deg i varmen.

- Det blir fokus på hele kroppen. Bein, armer og mage. Jeg har tenkt å kjøre ei treningsøkt hvor vi får opp pulsen litt, forklarer Klæbo til Adresseavisen.

Treningsøktene som skistjernen spiller inn hjemme på Byåsen følges av store og små i hele verden.

Seere fra 40 land har fulgt Klæbos treninger.

Treningene legger han ut på sin YouTube-kanal, og du kan også se de her på adressa.no.

I dag har han med seg lillebror Ola på økta.

- Da må jeg passe på at det ikke blir for hardt for han som er «avdanket» skiløper, men jeg skal nok finne noen øvelser som blir litt hard, sier Klæbo lurt.

Ola Høsflot Klæbo sluttet med aktivt langrenn i fjor, men er fortsatt opptatt av og holde seg i form.

- Fysisk aktivitet er like viktig for meg som driver med produksjon av film og musikk. Jeg føler at jeg får mye igjen for å holde meg i god form, sier Ola Høsflot Klæbo.