Stjørdals-Blink slo Tromsø i målfest

Saken oppdateres.

Kent-Are Antonsen ga Tromsø ledelsen etter 17 minutter. Det var 25-åringens tredje mål for sesongen. Etter 37 minutters spill scoret Lillebo for Stjørdals-Blink, og Stjørdals-Blinks samme mann scoret på straffe i samme minutt. Fitim Azemi utlignet for Tromsø noen minutter før sidebytte.

Stjørdals-Blink tok ledelsen igjen da Håvard Kleven Lorentsen scoret etter 72 minutter, og Lillebo scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-2 fire minutter senere.

Stjørdals-Blinks Vegard Fiske og Robin Bjørnholm-Jatta fikk gult kort. For Tromsø fikk Kent-Are Antonsen gult kort.

Stjørdals-Blink er nå nummer seks, mens Tromsø er serieleder.

Oppgjøret på MUS stadion Sandskogan ble ledet av Magnus Nicolai Koløy. 400 tilskuere løste billett til kampen.

I neste runde skal Stjørdals-Blink møte Ranheim, og Tromsø møter HamKam.