TV-kommentator Stokke fikk rolle i Ranheim – skal bistå trenerteamet

Saken oppdateres.

Det opplyser Ranheim på sine nettsider mandag.

Der heter det at Stokke, som for de fleste er kjent fra TV-skjermen, nå går inn som en sportslig ressurs i trønderklubben. Han skal jobbe tett på både trener Svein Maalen og spillerne.

– Med Roar får vi inn en mann som har et brennende engasjement for fotball og utvikling. Gjennom å styrke sporten med en slik ressurs, så ruster vi klubben til å få en enda tydeligere identitet, sier Maalen i en uttalelse om ansettelsen.

– For meg vil Roar avlaste på en del ansvar som ikke skjer på feltet, og dermed kan jeg jobbe enda mer med at fotballaget Ranheim presterer, tilføyer han.

Maalen peker på at Stokke vil tilføre «kompetanse, lidenskap og et godt blikk for spillet».

Med til historien hører det at TV-kommentatoren også tidligere har hatt en sentral rolle i trønderfotballen. På 90-tallet var han spillende trener i Nardo.

– Vi har en stund ønsket Roars erfaring og kompetanse i klubben, og nå har det dukket opp en mulighet når han har mindre reisevirksomhet og tilbringer mer tid i Trondheim, sier Ranheims daglige leder Frank Lidahl.

Han opplyser at rollen Stokke nå har fått muliggjør at TV-profilen fortsatt kan kommentere kamper. Det er i første omgang snakk om en konsulentrolle.