Reginiussen debuterte med innhopp i seier

Saken oppdateres.

Nesten 11 år etter at Reginiussen debuterte i 1. Bundesliga med et 18 minutter langt innhopp for Schalke var det tid for finnmarkingens neste bundesligakamp, denne gang på nivå to.

Han satt på benken fra start, men kom inn for angrepsspilleren Omar Marmoush da hjemmelaget skulle tette igjen i sluttminuttene. Gjennom resten av ordinær tid og seks tilleggsminutter bidro til å frede målet og berge alle poengene.

Kampen var målløs i halvannen omgang, inntil Daniel Kyeresh ga St. Pauli ledelsen. Guido Burgstaller økte fire minutter senere med en styring på skudd fra Kyeresh, men Kevin Behrens skapte ny spenning med sin redusering etter hjørnespark i det 74. minutt.

Med seieren tok St. Pauli et steg bort fra bunnstriden. Ned til Sandhausen på kvalifiseringsplass er det nå fire poeng.