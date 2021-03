Moen sesongstartet med 5.-plass: – Lenge til OL

Gunn Tjessem (51) jobber mens hun går tur. Her er tipsene for å lykkes med gående jobbmøter

Saken oppdateres.

Trønderen klokket i mål på 1.01.42. Han var ni sekunder bak det tyske hjemmehåpet Richard Ringer. Moen hadde sett for seg et bedre resultat før løpet.

– Akkurat nå er jeg ikke bedre. Det er tidlig på året. Trent godt har vi, men det siste trykket manglet. Når det ble som det ble og farta var så lav, er det spurterne som tar det, sa Moen til NTB.

Konkurransen var hans første siden London maraton i starten av oktober i fjor. Går alt etter planen, stiller Moen i august i Tokyo-OL som Norges medaljehåp i maraton.

– Det er lenge til OL. Det er der det skal gå fort, sier Moen.

Sterkest bestenotering

Det ble tidlig klart at søndagens løp ikke ville by på norsk rekord. Moen er holder av den med 59,48 fra 2017. Han var den løperen i feltet med sterkest bestenotering, men han klarte ikke å holde følge da det hele skulle avgjøres.

Moen sa i forkant at han tvilte på et rekordløp. Han antok at halvmaratonen i Tyskland kom litt for tidlig.

– Jeg tror nok at det løpet her er det jeg hadde trengt for å kunne være i stand til å perse om to-tre uker, men jeg har snust på perseform i tre måneder. Men så har jeg hatt noen økter den siste tida der det har vært ufyselig vær og jeg ikke har truffet helt. Men jevnt over har det vært bra, sa han til NTB.

30-åringen har som vanlig trent mye i høyden i Kenya, men de siste forberedelsene til sesongstarten ble gjort over noen uker hjemme i Norge.

Rekordforsøk neste

Framover skal Moen blant annet prøve å slå Jakob Ingebrigtsens norgesrekord på 10 kilometer gateløp. Det får han muligheten til både i Spikkestad 11. april og Nice en uke senere.

Moen sa til NTB tidligere denne uken at konkurransene er en måte å få bremset seg selv i treningen fram mot OL.

– Jeg tror medalje kan gå, med litt flaks. Men vi må komme til start skadefri. Det er viktig å være klar til å trene bra de siste 10-12 ukene før et OL. De spesifikke øktene gjøres på bein som ikke har vært for nedtrent for lenge, sa Moen.