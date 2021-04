Voksne får snart trene organisert – konkurranser tidligst i slutten av juni

Ny dato for oppstart av Eliteserien

Saken oppdateres.

Det kom fram da statsminister Erna Solberg (H) var på talerstolen i Stortinget onsdag. Der la hun fram regjeringens plan for gjenåpningen av samfunnet.

Organisert trening for voksne breddeidrettsutøvere ligger på trinn to i den fire trinn store planen. Det gjelder både innen- og utendørs. Muligheten for konkurranseaktivitet er plassert på trinn tre.

Det er lagt opp til tre uker mellom hvert trinn før de innføres.

Dermed er det håp om oppstart av treninger for breddeidretten i neste måned. Tredje trinn kan være innført innen slutten av juni, opplyste statsministeren.

Kamper i juni?

Solberg understreket samtidig at alt er basert på anslag.

– Når vi ser at det er trygt, og smitten ikke øker igjen, vil vi gå videre til neste trinn i planen, forklarte hun.

Smitteutviklingen vil avgjøre om tidshorisonten holder seg.

Også barne- og ungdomsidretten har vært satt på vent den siste tiden. Der vil det også gå noe tid før det kommer lettelser. Trinn to åpner for at barn og unge kan konkurrere og trene organisert innenfor én og samme kommune. På neste trinn legges det opp til at de kan delta på innen- og utendørsaktivitet på tvers av kommunegrensene.

Helsemyndighetene skal i løpet av neste uke foreslå en konkret modell for gjenåpning av breddeidretten.

Hardt rammet

Idretten har vært hardt rammet av koronarestriksjoner i over ett år. Det har særlig gått utover breddeaktiviteten for voksne, som har hatt konkurransenekt siden 12. mars i fjor.

Hele 2020-sesongen gikk fløyten for alle bak toppidretten.

Breddeidretten trodde de fikk et lysglimt allerede for et halvt år siden. Da la regjeringen fram en plan som i etappevis skulle få voksne over 20 år tilbake i aktivitet. Men en ny bølge med koronasmitte stoppet oppmykningen.

Planen for toppfotballen står fast

I snaut seks uker har det vært full stans i treningskamper i toppfotballen. Fra neste uke ligger det an til lettelser, bekreftet Erna Solberg onsdag.

Det kom fram da statsministeren la fram regjeringens planer for gjenåpning av samfunnet på talerstolen i Stortinget onsdag.

– Som kulturministeren varslet før påske, vil regjeringen i neste uke vurdere om det skal åpnes for treningskamper utendørs i serier der flertallet av utøverne har idrett som yrke. I fotball for de to øverste nivåene, sa Solberg.

– Den første uken i mai tar regjeringen sikte på å åpne for seriespill i de samme seriene. Igjen vil forutsetningen være at smittesituasjonen tillater det, og at det er god etterlevelse av protokollene i idretten, tilføyde hun.

Klart ble det også at eliteserieklubbene etter alle solemerker kan belage seg på å slippe inn 600 tilskuere, fordelt på tre kohorter a 200, når serien starter opp.

Lang stans

Stansen i treningskamper i toppfotballen ble innført 19. februar. Da hadde det allerede vært full stans i alt seriespill i toppidretten i en måned. Tiltaket ble vedtatt etter anbefaling fra Helsedirektoratet i kampen mot spredningen av muterte former for koronaviruset.

Forbudet ga raskt konsekvenser for toppfotballen. Etter bare noen dager ble seriestarten i kvinnenes to øverste divisjoner utsatt. Det ble pekt på at det ikke var forsvarlig å satse på en sesongåpning i mars uten en garantert oppkjøring med treningskamper.

På herresiden ble konklusjonen den samme noen uker senere.

Norges Fotballforbund besluttet i forrige uke å sette 8. og 9. mai som ny oppstartshelg for Eliteserien. Planen forutsatte at treningskampene er i gang igjen fra midten av april. Onsdag kom bekreftelsen på at den planen ser ut til å stå ved lag.

Ny utsettelse

Flere klubber har samtidig de siste ukene hatt forbud mot fellestreninger på grunn av høyt tiltaksnivå i Viken og enkelte andre regioner. Tirsdag ble det kjent at seks lag i Eliteserien ber om å få utsatt sine to første seriekamper.

NFF har kommunisert at man først må få klarsignal for å gjenoppta treningskampene. Deretter kan man ta stilling til om serien på nytt på utsettes.

Fotballens terminliste er samtidig tettpakket. Nye utsettelser vil skape utfordringer. Sommerens EM-sluttspill bidrar blant annet til det.

Usikkerhet er det også rundt gjennomføringen av cupen. Den ble avlyst for menn kommende sesong.

Det er lagt opp til at starten på 1. divisjon for menn flyttet til 15. mai, mens 2. divisjon går i gang 5.-6. juni. På kvinnesiden er Toppserien og 1. divisjon utsatt til 22.-23. mai.