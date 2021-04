NFF har ny plan klar – flytter cupfinalen til våren 2022

Ny debatt-serie: Ap har blitt et parti som nøler og som helst vil reversere

Saken oppdateres.

Det opplyser Norges Fotballforbund på sine nettsider onsdag.

– Det planlegges med et fullverdig NM der tre runder spilles i 2021 og de resterende fire rundene på våren 2022, sier Nils Fisketjønn, leder for NFFs konkurranseavdeling.

– Målet er at bredden skal være i gang i siste halvdel av juli slik at en får gjennomført et NM med de innledende folkefestene, tilføyer han.

I fjor måtte cupen for menn avlyses.

Planen om å starte eliteserien 8.- og 9. mai står fast. Siste runde spilles 11. desember.