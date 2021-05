HamKam styrte alt: Stjørdals-Blink med 0-3-tap

Rosenborgs utleide keeper Julian Faye Lund hadde en fin debut for HamKam. Han er inntil videre innleid til 1. august.



Jonas Enkerud headet inn 1-0 etter en corner fra Morten Bjørlo. Aleksander Melgalvis økte til 2-0 like før halvtimen var gått på i Hamar. Stjørdals-Blink ble helt utspilt ved den scoringen. Albert Berisha sto for den målgivende pasningen.



Det tok ikke lange tiden før det sto 3-0. Berisha utnyttet etter hvert at Blink mistet ballen på egen banehalvdel. Berishas skudd gikk via den 20-årige keeperen Rasmus Sandberg og inn. Igjen var Eriksen mannen som la pasningen i forkant av scoringen.



Resultatet ved pause speilet hva som skjedde uten på banen de første 45 minuttene. HamKam var mye bedre enn Blink.



Bildet var det samme etter pause, men vertene misbrukte flere kjempesjanser. Det ble det en tøff debut som hovedtrener for Tom Dent etter at han kom fra Bodø/Glimt-systemet for noen måneder siden.



Stjørdals-Blink reddet seg unna nedrykk etter kvalifiseringsspill forrige sesong.



HamKam har gjort store endringer i troppen siden fjorårets 9.-plass. Melgalvis er en av nykommerne. Blink har også mistet et par nøkkelmenn siden forrige sesong.



Blink fortsetter med hjemmekamp mot Sogndal onsdag. Uka etter venter bortekamp mot Jerv. HamKams program i samme periode er KFUM (b) og Grorud (h).