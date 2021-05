Inngår forlik - Line Andersen slutter i NRK

Saken oppdateres.

I følge avtalen slutter Line Andersen i NRK. Hun får 12 måneders sluttverderlag og dekket deler av saksomkostningene, til sammen 1,9 millioner kroner.

- Vi ønsker Line lykke til videre, sier divisjonsdirektør Vibeke Fürst Haugen.

Saken har pågått siden tirsdag, og fredag var siste rettsdag.

På tampen av torsdagens rettsmøte oppfordret rettens administrator Helen Andenæs Sekulic partene om å prøve å komme til en enighet.

Det skal også torsdag ha vært møter om et forlik, uten at det ble enighet, ifølge VG.

Line Andersen saksøkte i februar sin arbeidsgiver for å ha blitt utsatt for det hun mente var en "usaklig endringsoppsigelse" etter å ha blitt fratatt oppgaver som programleder i 2019 og senere flyttet til en annen avdeling i NRK.

NRK hevdet på sin side at Andersen ble fjernet fra sjakksendingene og satt til andre oppgaver på grunn av sin "atferd og påvirkning på det psykososiale arbeidsmiljøet i Sporten".

Konflikten kom for alvor til overflaten etter at Line Andersen ble fjernet som prgramleder for sendingene av VM i Fischer-sjakk høsten 2019. Foranledningen var et dramatisk redaksjonsmøte som endte med at Andersen kalte sine kolleger "jævla idioter" og forlot møtet.

Et forsøk på å løse konflikten har ikke ført fram, og Andersen ble omplassert til kulturavdelingen i NRK da hun kom tilbake etter sykmelding høsten 2020. Andersen mente dette var en ydmykende degradering og valgte å saksøke sin arbeidsgiver.

Begge parter har i tre dager forklart seg og ført en rekke vitner i saken. Flere vitner har framhevet Andersen som en profesjonell programleder med stor faglig tyngde, mens andre har kommet med vitnemål om en kollega som har oppført seg utilbørlig og hatt en negativ innvirkning på arbeidsmiljøet.

Nå har partene kommet til enighet, hvilket betyr at saken avsluttes uten at den tas opp til doms.