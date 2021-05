Raja anklages for utidig innblanding i visepresident-valg til idrettsstyret

Saken oppdateres.

Det var i et intervju med VG torsdag at statsråden snakket varmt om Marco Elsafadi. Elsafadi håper å bli valgt til ny visepresident i idrettsforbundet under helgens idrettsting, men er ikke foreslått av valgkomiteen.

I intervjuet med VG understreket Raja flere ganger at han ikke ønsket å bli tatt til inntekt for noen kandidat. Likevel får han nå kritikk fra politisk hold.

– Jeg synes at det idrettsministeren bedriver i dagens VG er utidig innblanding i en valgprosess før tinget til helgen. Jeg synes at man som statsråd skal være svært forsiktig med å flagge synspunkter som går på en prosess som ligger på bordet til tingdelegatene. Det utfordrer idrettens selvstendighet, og her går Abid over streken, sier Høyre-politiker Tage Pettersen til VG.

Han er også president i Norges Ishockeyforbund og medlem av idrettsforbundets valgkomité.

Arbeiderpartiets Jorodd Asphjell fremfører lignende kritikk overfor Dagbladet.

– At statsråden blander seg inn på oppløpssiden er ikke bra. Han blander virkelig rollene, sier stortingspolitikeren, som mener statsminister Erna Solberg bør irettesette Raja.

– Jeg håper han går ut og beklager dette. Både overfor andre kandidater, men også Marco (Elsafadi), som er foreslått. Dette setter også ham i en vanskelig situasjon, og det er beklagelig, sier Asphjell.

Kulturminister Abid Raja ønsker ikke å kommentere kritikken overfor NTB.

Valgkomiteen har innstilt Sondre Sande Gullord som ny visepresident i NIF.