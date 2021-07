Ranheim ga igjen bort ledelsen - 1-1 mot Ull/Kisa

Den er andre strake kamp Ranheim avgir poeng etter å ha tatt ledelsen. Også mot Fredrikstad sist runde endte kampen til slutt 1–1. Før den kampen tapte de 0–1 mot Stjørdals/Blink. Nettopp Blink slo Grorud 2–0 mandag, og Ranheim har dermed kun et poeng ned til stjørdalingene som ligger sist i 1. divisjon.



Det er riktignok tett og kun fire poeng skiller fra Ranheim og opp til Raufoss på 6.-plassen, som gir kvalikspill til eliteserien.



Ranheim tok ledelsen på et hjørnespark midtveis i første omgang. Etter litt klabb og babb inne i feltet, havnet ballen hos Elias Hoff Melkersen, som enkelt kunne sette ballen i nettet.



Utligningen kom knappe ti minutter senere etter svakt forsvarsspill av de blåkledde. Henning Andresen ranet til seg ballen fra Øyvind Alseth inne i feltet. Andersen smalt ballen rett i Daniel Kvande, før ballen fant veien til nettmaskene.



Alseth ble skadd i duellen med Andersen og måtte forlate banen til fordel for Martin Lundal.



Ranheim presset godt på særlig i første halvdel av annen omgang, men ingen blåkledde lyktes med å få ballen hele veien til nettmaskene. Heller ikke Ull/Kisa, som tidvis styrte i omgang, greide å sette det avgjørende målet.