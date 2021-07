Blink på trygg grunn etter årets første borteseier

Ny smell for RBK: Per Ciljan Skjelbred ute i åtte til ti uker

Sesongens første Blink-poeng utenfor Sandskogan stadion kom takket være scoringene til Mats Lillebo og Sondre Stokke før pause. I tillegg gjorde keeper Emil Ødegaard flere sterke redninger.



På toppen hadde bortelaget marginene på sin side. Etter hvilen traff Strømmen stolpen tre ganger, deriblant helt på tampen.



Med seieren spratt Stjørdals-Blink fra sisteplassen og opp til tolvteplassen på trygg grunn. Klubben har tolv poeng på elleve oppgjør. Strømmen ble forbigått med ett poeng.



Blink har vunnet tre av sine fire siste kamper.

Bakrom og dødball

I en jevn første omgang hadde gjestene fra Stjørdal best uttelling. En pasning i bakrom og en dødball ga Blink 2-0 etter litt over en halvtimes spill i solsteika på Romerike.



Ledermålet kom da Lillebo var alene igjennom og scoret mellom beina på Strømmen-keeper Simen Lillevik. Muligheten kom etter at en Blink-klarering endte opp hos Kjetil Holand Tøsse på midtbanen. Kjapt tredde han ballen videre til Lillebo.



Og i det 34. minutt greide ikke vertene å få kontroll på Lars Ramstads lange innkast. I boksen ble ballen forlenget av Vegard Fiske, og ved bakre stolpe doblet Stokke ledelsen med hodet.



Strømmen strevde med å slå hull på et solid Blink-forsvar, men på overtid før pause kom likevel 1-2-reduseringen. Vertene brøt på midtbanen og satte full fart. Jibril Bojang mottok ballen og var feilfri alene med Ødegaard.



Sto imot presset

Få minutter etter sidebytte var Blink-spillerne heldige som unngikk ny baklengs. Bojang dunket til, men Ødegaard fikk en fot på ballen og styrte den videre opp i aluminiumen. Deretter ble Lorent Callakus skuddforsøk blokkert foran mål.



Like etter sto Ødegaard igjen i veien. Han ryddet unna William Moan Mikalsens avslutning til corner.



Strømmen fortsatte å presse, men greide aldri å overliste Ødegaard. De gangene han ikke reddet, sto stolpene i veien. Dermed kunne Stjørdals-Blink reise nordover med årets første trepoenger på fremmed gress.



Oppgjøret ble spilt mellom de to minstscorende i 1. divisjon. Før runden sto Strømmen med kun sju fulltreffere, mens Blink hadde ni.



Lørdag tar Stjørdals-Blink imot KFUM Oslo.