Ranheim fortsetter storformen

Saken oppdateres.

Kampen fikk en pangåpning da dommer blåste straffe til Ranheim etter bare ett minutt spill. Åsane-keeper Mark Jensen kom ut og felte Marcus Mehnert. Mads Reginiussen sendte gjestene i ledelsen. Jensen var nære på å redde, men ballen snek seg helt ute i stolperota.

Etter 24 minutter utlignet Åsane ved Håvard Lorentzen. Erlend Hellevik Larsen slo et innlegg som fant foten til Lorentzen inne i feltet. Ranheim-keeper Magnus Lenes gamblet på at Lorentzen ikke skulle nå ballen og beveget seg dermed bort fra målet. Lenes kastet seg tilbake for å avverge scoring etter at Lorentzen fikk foten på den, men klarte ikke å avverge utligningen. Like etter var Lorentzen igjen farlig frempå, men Lenes reddet forsøket.

Ny ledelse

Like etter pause tok imidlertid trønderne på ny ledelsen. Filip Brattbakk fikk etter fint oppspill ballen mot seg i feltet. Han kastet seg fremover og fikk foten på ballen. Åsane-keeper Jensen klarte ikke avverge scoring selv om ballen kom relativt tett på.

Brattbakk, som er på utlån fra Rosenborg, har dermed scoret to mål i årets sesong, 21-åringen er sønn av tidligere storscorer Harald Martin Brattbakk, og viste i kampen mot Åsane at han har arvet noe av målteften hans far er kjent for.

Snudd trenden

Etter en times spill far Ranheim fremme på ny. Ruben Kristensen Alte headet inn 3-1 etter litt kaos i Åsane-forsvaret. Jensen bokset ballen ut før den kom i retur inn i feltet. Der sto Alte som enkelt headet ballen i en bue over Jensen og til 3-1.

Scoringen kom bare minuttet etter at målscoreren entret banen for Ranheim.

Seieren betyr at Ranheim tok et stort byks på tabellen. Hugo Pereiras menn har nå spilt fire kamper uten tap. Laget har virkelig fått fart på sakene etter en noe treg sesongstart der de hadde flere dårlige resultater.

Neste kamp for Ranheim er hjemme mot Jerv.