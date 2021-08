Cupbombe: Nardo videre på bekostning av Stjørdals-Blink

Det var hjemmelaget som kom best i gang på Nissekollen-gresset, og etter 24 minutter fikk vertene lønn for strevet.



Et godt slått frispark fra Patrik Hjelmseth landet på hodet til Marius Sandvik, som fikk headet tilbake i Blink-feltet. Der kom Håkon Hammer stormende og fikk pirket inn 1-0 for Nardo.



På overtid i den første omgangen var det duket for nok en sjokkscoring.



Etter at dommer Oliver Barsøe fikk tenkt seg litt om, pekte han omsider på straffemerket etter en klønete inngripen fra Blink-keeper Emil Ødegaard. Jakob Skille, på utlån fra nettopp Blink, gjorde ingen feil fra straffemerket og doblet ledelsen for vertene.



Tiden tikket fort for de blåkledde gjestene i andre omgang, da de måttemåtte ut og jakte to scoringer. Men Stjørdals-Blink klarte aldri å etablere et vedvarende og avgjørende trykk etter hvilen.



Rett før full tid kom i stedet den berømte spikeren i kista. Andreas Krokbø fastsatte resultatet til 3-0 med en lekker scoring. Han mottok ballen inne i sekstenmeteren og dunket ballen utakbart opp i det lengste hjørnet.



Dermed kunne Fredrik Eliassens Nardo strekke hendene i været og juble for avansement til 3. runde i NM. Nardo står med 9-0 i målforskjell etter de to innledende rundene.