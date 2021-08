Marerittstart for Syrstad Engen i Barcelona – ute på ubestemt tid med skade

Nardo slo ut Stjørdals-Blink - Ranheim med solid seier over Levanger

Syrstad Engen gikk til Barcelona fra Wolfsburg i sommer, men ble ifølge VG skadd etter bare en trening med laget.

– Hun har bare trent én dag med laget før legen oppdaget en skade i den høyre leggen. Vi vet ikke når hun er tilbake igjen, sier presseansvarlig for Barcelonas kvinnelag, Jordi Clos, til VG.

Barcelona reiser til USA for å spille turneringen Womens International Champions Cup, men det blir trolig uten den norske 23-åringen. I slutten av august møter klubben Rosenborg på Lerkendal, der planen opprinnelig var at Syrstad Engen skulle være et trekkplaster.

Syrstad Engens far, Ørjan Engen, er styreleder for Rosenborgs kvinnelag, og håper fortsatt han kan få se datteren på Lerkendal 28. august.

– Vi håper det – til det motsatte er bevist, sier han til VG.

Caroline Graham Hansen spiller også i Barcelona.