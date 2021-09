Kun eliteutøvere anbefales å bruke simulert høyde

Det er et tankekors at fjellandet Sveits nesten ikke bygger vindkraft

Trenger over 100 nye boliger rundt kampflybasen

Barnelege om korona-vaksine: Det er bekymringsfullt at myndighetene vil vaksinere barn

Her ser du hvorfor Midt-Norge slipper rekordhøy strømpris

Nardo slo ut Stjørdals-Blink - Ranheim med solid seier over Levanger

Rulleski-festival dro over 1,3 millioner tv-seere

RBK klar for semifinale: – Rått parti

Strengere regler for uvaksinerte i Sverige enn for andre

Saken oppdateres.

– Det er svært begrenset med utøvere hvor det vil være aktuelt å benytte seg av simulert høyde. Utøvere som benytte seg av dette, skal ha hatt et høyt prestasjonsnivå over tid. Og de skal være aktuelle for OL, Paralympics, EM eller VM på seniornivå, sier NIFs visepresident Vibecke Sørensen til NTB.

Torsdag presenterte hun arbeidsgruppens anbefaling da NIF orienterte pressen om sitt arbeid for å få på plass retningslinjer for bruk av simulert høyde. I mai ble det norske høydehusforbudet opphevet av idrettstinget. Endringen trer ikke i kraft før retningslinjene er vedtatt på et ekstraordinært idrettsting 16. og 17. oktober.

Simulert høydetrening Dette er simulert høydetrening: Idrettsutøveren oppholder seg i et hus eller rom, populært kalt høydehus, der man senker oksygentrykket og simulerer at man er på et høyere nivå enn det man egentlig er.

Formålet er å øke mengden røde blodceller, som skal gi utøveren bedre fysisk utholdenhet i konkurranse.

To former for slike høyderom er vanlige: Enten lavtrykkshøydehus der man pumper ut en viss mengde luft fra rommet, eller et normaltrykkshøydehus der man erstatter noe av oksygenet med nitrogen.

Det er mulig å simulere høyder opp til 5000 meter over havet.

Bruk av høydehus har vært ulovlig i norsk idrett siden 2003. Norge er det eneste landet i verden som har hatt et generelt forbud mot høydehus. Forslag om å oppheve forbudet ble nedstemt av idrettstinget både i 2008 og 2015.

Også Italia har et forbud mot å oppholde seg i simulert høyde, men italienske utøvere kan benytte kunstig høyde når de er utenlands. Det kan ikke norske utøvere med dagens regelverk.

Lørdag 29. mai vedtok idrettstinget at høydehus-nekten skal fjernes. Norges Friidrettsforbund og idrettsstyret la fram forslag om å oppheve forbudet. Til slutt var det idrettsstyrets forslag det ble stemt over, og opptellingen viste 133-30 i favør en opphevelse.

Torsdag 16. september anbefalte en arbeidsgruppe nedsatt av idrettsstyret at kun eliteutøvere på høyt internasjonalt nivå bør få bruke simulert høyde.

Opphevelsen av forbudet trer i kraft først etter at retningslinjer vedtas på et ekstraordinært idrettsting 16. og 17. oktober.

Kilder: NTB, Store Norske Leksikon, Norges Friidrettsforbund.

En bred gruppe ble satt ned for å utarbeide retningslinjene. De skal sikre trygg og forsvarlig bruk og avklare ansvarsforhold. Det skal tas hensyn til norsk idretts etiske og verdimessige ståsted.

– Hvordan kontrollerer man og måler dette?

– Det er et godt spørsmål. Det er det som har vært utfordringen hele tiden. Vi har ikke hatt noen måte å måle bruk av simulert høyde på eller å sanksjonere mot det. Det har ikke vært i regelverket i norsk idrett, men et særnorsk tingvedtak som skiller seg fra det internasjonale antidopingregelverket, sier Sørensen.

Ikke uten fagekspertise

Hun mener fagpersonell må si noe om det er hensiktsmessig for en utøver å ta i bruk simulert høyde.

Skiskytter Johannes Thingnes Bø har uttalt at han er i gang med å bygge høydehus hjemme hos seg selv. Therese Johaug har på sin side sagt at noe lignende er uaktuelt for hennes del.

– Vi ønsker at bruk av simulert av høyde er diskutert og avklart med fagpersonell på Olympiatoppen, og at man ikke bruker det alene uten å ha fagekspertisen rundt seg, understreker Sørensen.

Hørt med andre nasjoner

Visepresidenten tror ikke at allmenn bruk vil spre seg blant mosjonister og andre.

– Det har vært diskutert. Det har vært et argument mot å oppheve forbudet, men vi tenker at i utgangspunktet må man ha et forhold til treningsmetoder hvor man ønsker å forberede seg. Vi har fått høre fra andre nasjoner som ikke har forbud, at man ikke har opplevd økt bruk av det, sier Sørensen og fortsetter:

– Det er viktig at vi også evaluerer over tid anbefalingene vi har kommet med, og registrerer og følger med på hvordan bruken vil utvikle seg.

I Norge har bruken av høydehus vært forbudt siden 2003. Forslag om å oppheve forbudet ble nedstemt av idrettstinget både i 2008 og 2015.