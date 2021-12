Norge og Riiber banket Tyskland

Over 90 er nå bekreftet smittet etter julebord i Oslo

Saken oppdateres.

Jarl Magnus Riiber gikk ut samtidig med tyske Vinzenz Geiger. De to fulgte hverandre på de to rundene, men nordmannen var raskest i spurten.

– Jeg ble motivert av å se jobben de andre gjorde for meg. En gave å kunne gå rett ut i ryggen på Geiger. Stor forskjell enn å måtte jage. Det var bare å henge på ryggen hans. Jeg så jo på sprinten frdag at det handlet om å fighte om posisjonen inn på oppløpet, sa Riiber til NRK.

Norge tok sølvet under VM i Oberstdorf bak Tyskland. Geiger og Riiber har hatt en rekke spurtoppgjør hvor tyskeren tidligere har vært best.

Espen Bjørnstad gikk ut 21 sekunder bak Eric Frenzel. Avstanden økte til 34 sekunder etter de første 2,5 kilometer. På den neste sløyfen hadde trønderen fått opp farten og tok innpå litt til å begynne med. Det derimot tungt mot slutten så tapet ble 42,4 sekunder.

Jens Lurås Oftebro gikk mot Manuel Faißt og hadde ambisjoner om å sende Graabak ut i en ledelse. Han tok inn noen sekunder på hver av de første sløyfene.

Jørgen Graabak hadde 18,7 sekunder opp til Terence Weber på den tredje etappen. Han kunne se ryggen på konkurrenten nærmest gjennom hele traseen. Ved veksling skilte det bare 1,1 mellom de to nasjonene.

- Målet var å gå kontrollert ut, og så gi skikkelig gass på toppen av langbakken. Det funket bra, sier Jørgen Graabak til Adresseavisen.

Han gikk tredjeetappen for Norge og tok igjen tyskernes forsprang som var på nesten 30 sekunder. Byåsen-løperen ga dermed Jarl Magnus Riiber et perfekt utgangspunkt før de siste fem kilometerne i kamp med Vinzenz Geiger. Han hadde en universitetseksamen i faget «Olje, valuta og makroøkonomisk politikk» på onsdag, og kjente lettelse over å være ferdig med den.

- Var det en forsmak på en kommende duell i OL med tyskerne om gullet?

- Det håper vi. Det er artig å se at vi kan ta igjen dem, selv om vi er litt bak tyskerne etter hoppingen.

På det norske laget gikk Espen Bjørnstad, Jens Lurås Oftebro, Graabak og Riiber.

- Var det OL-laget vi så i dag?

- Det er alltid viktig å levere godt, det var gode søknader fra mange i dag. Så får vi se. Det er lenge til OL, sier Graabak.

Gyda Westvold Hansen vant kvinnenes normaldistanse foran Mari Leinan Lund og Annika Sieff.