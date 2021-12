Utland får ikke fortsette i RBK – legger opp

Norge, Sverige og Danmark tildelt håndball-EM for menn i 2026

Saken oppdateres.

Det bekrefter trønderklubbens trener Steinar Lein overfor Nidaros.

– Det er en veldig vanskelig avgjørelse for oss, sier Lein.

29 år gamle Utland har i flere år vært en sentral brikke på det norske kvinnelandslaget. Så sent som i 10-0-seieren over Armenia i forrige uke scoret hun to ganger.

Spissen er på utgående kontrakt med klubblaget Rosenborg. Den blir altså ikke forlenget.

Trener Lein bekrefter også at landslagsspilleren nå avslutter sin innholdsrike karriere.

– Hun hadde sikkert muligheten til å fortsette karrieren, så det er veldig synd at hun velger å gi seg. Vi vet at hun har trivdes veldig godt i Trondheim, men dessverre er toppidretten av og til slik at vi må ta fryktelig kjipe avgjørelser, sier Lein.

Utland har spilt for Rosenborg de to siste sesongene. Før det var hun England-proff i klubben Reading. 29-åringen har også spilt for svenske Rosengård, Røa, Trondheims-Ørn, Amazon Grimstad og Fløya.