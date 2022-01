Para-VM: Femteplass for Skarstein: – Jeg er lamslått over rausheten

Para-VM: Femteplass for Skarstein: – Jeg er lamslått over rausheten

5.-plass for Skarstein i para-VM: – Jeg er lamslått over rausheten

Saken oppdateres.

Tidligere i mesterskapet ble Skarstein nummer fire på åpningsdistansen 7,5 kilometer.

Trønderen har konvertert til roing de siste årene, men er fortsatt i så bra form at hun kan hevde seg også i langrenn.

Tirsdag ble det riktignok tidlig klart at hun ikke var i stand til å kjempe om medaljer. Skarstein hadde 3.44,9 minutter opp til den amerikanske vinneren Oksana Masters. Sistnevnte tok to langrennsgull i para-VM i 2017.

Bak Masters fulgte lagvenninnen Kendall Gretsch, som tok gullet på 10-kilometeren. Det skilte 1.12,6 minutter opp til gullet. Gretsch er triathlonutøver sommerstid.

Skarstein kom for seint til start, men tapte ikke mer enn to-tre sekunder på den missen. Det var uansett nærmere to minutter opp til medaljeplass.

Ensom

Etter det første løpet fortalte Skarstein om mye ensomhet i forkant av mesterskapet. Tirsdag var det en sprudlende utøver som møtte NRK til intervju. Hun gliste og lo.

– I dag var det artig å gå skirenn. Jeg koste meg og følte at jeg hadde bra kontroll. Jeg har aldri gått 15 kilometer før, og jeg var litt spent på forhånd. Jeg satset på å gå et jevnt løp, sa Skarstein.

Hun ble advart om at hun ikke var bra nok trent til en 15 kilometer, men hun trosset rådene.

– Og her sitter jeg med en 5.-plass. Det er ikke så verst! Reaksjonene etter at jeg fortalte om ensomheten har vært overveldende. Jeg tror at jeg traff på mye av det mange har kjent på under pandemien. Jeg sitter her med mye varme og er lamslått over hvor rause folk er, sa Skarstein.

Rørt

I samme klasse ble det 11.-plass til Indira Liseth. Hun var 9.08,6 minutter bak vinneren.

Liseth var rørt etter opplevelsen.

– Dette var kjempegøy, selv om jeg ikke husker så mye av rennet. Jeg gjorde mitt beste og er veldig fornøyd selv om resultatet ikke var så bra. Det er mange følelser, sa Liseth til NRK.

Lørdag er det sprint på programmet.