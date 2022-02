Norges curlingduo vant igjen

Jeg er sjokkert over at timer tas fra andre barns enkeltvedtak

Da Frode startet sitt nye selskap i Trondheim, ble han overrasket: – Fikk høre at vi er vågale

Forlenger med Kolstad: – Like greit å bare ta opp kampen mot ham som faktisk er den beste

Klimaforskere: - Trøndelag har et utmerket utgangspunkt

Vi spurte leserne hva de ville vite om korona, karantene og smittevern - her er svarene

Bygget har vært stengt i over ett år: - Det er nesten ikke til å tro

Para-VM: Femteplass for Skarstein: – Jeg er lamslått over rausheten

RBK-supporterne dro rett til Lerkendal for å hedre Eggen

- Om man i det hele tatt vil at snowboard skal eksistere om 50 år, må man gjøre noe

Riiber har testet positivt for korona i OL

Bygget har vært stengt i over ett år: - Det er nesten ikke til å tro

Saken oppdateres.

Den australske duoen bestående av Tahli Gill og Dean Hewitt ble slått 10-4, mens kinesiske Fan Suyuan og Ling Zhi ble slått 9-6. Tre runder før slutt står Norge nå med tre seirer og like mange tap og henger med i kampen om semifinaleplass.

Mot Kina leverte de norske et knockoutslag i 6. omgang da en utslagning fra Skaslien sørget for at Norge lå igjen med fem poenggivende steiner i boet. Kina reduserte med tre poeng i nest siste omgang, men Norge kunne med sistestein kontrollere inn til seier.

Kina ledet bare en gang, etter å ha scoret ett poeng i første omgang. Norge slo tilbake med to poeng i neste omgang, da Skaslien misset en dragning som ville gitt ytterligere ett poeng. Så «stjal» Norge ett poeng både i 3. og 4. omgang før Kina skapte spenning igjen ved å redusere til 3-4 i den neste.

Norge avgjorde langt på vei kampen ved å øke til 9-3 i 6. omgang. Kina reduserte ledelsen til tre poeng i den neste, men maktet ikke å skape spenning om utfallet. Da sjansen til tre poeng i 8. omgang var borte, takket kineserne for kampen.