FIS kaster ikke ut russiske utøvere

Russlands invasjon av Ukraina har skapt en stor debatt rundt russiske idrettsutøvere og deres muligheter til å delta i internasjonale stevner og kamper.

– FIS har vært klar i sin innstilling når det gjelder russiske utøvere og alle FIS-konkurranser. For å sikre rettferdige og inkluderende konkurranser på alle FIS-arrangementer, skal ikke nasjonale forbund eller lokale arrangører utestenge utøvere på grunn av kjønn, rase, nasjonalitet eller seksuell legning, sier kommunikasjonsdirektør Jenny Wiedeke i en epost til NTB.

Hun henviser så til en pressemelding FIS sendte ut 25. februar.

Flere russiske langrennsløpere var mandag med på et fly fra Helsingfors til Oslo. De har igjen fått støtte fra FIS med tanke på å delta i rennene dagene som kommer.

Aleksandr Bolsjunov er en av de store favorittene på femmila i Holmenkollen søndag. Han var OL-konge i Kina med tre gull.

Sa nei

Den norske skipresidenten Erik Røste gikk i helgen ut og sa at russiske utøvere ikke er velkomne til Norge for langrenn i Drammen (torsdag) og Oslo (lørdag og søndag) denne uka.

Det skal også arrangeres hopp og kombinert verdenscup i Norge i dagene som kommer i tillegg til alpint.

«Styret i Norges Skiforbund har i dag drøftet situasjonen knyttet til Russlands invasjon av Ukraina, og hvordan dette påvirker de kommende verdenscuprennene og verdensmesterskapet i Norge. Norges Skiforbunds beskjed til Russland og russiske utøvere er krystallklar; Vi ønsker ikke deres deltakelse!» het det i en pressemelding utsendt lørdag.

Må godta FIS-beslutning

Arrangøren i Drammen sa dette til NTB tidligere mandag:

– Vi er nødt til å akseptere russisk deltakelse om ikke FIS (Det internasjonale skiforbundet) eller IOC (Den internasjonale olympiske komité) manner seg opp til å si at «nå er det nok, nå må vi stille opp for Ukraina». Da blir det skirenn med russiske skiløpere, sa Geirr Kihle til NTB.

Daglig leder i Holmenkollen Skifestival, Stefan Marx, er tydelig på at han ikke ønsker russere på startstreken, men sier at det må legges til rette for russisk deltakelse dersom FIS bestemmer det.

– Vårt standpunkt er at vi støtter Norges Skiforbund og ikke ønsker at russiske utøvere skal delta. Så er det opp til FIS eller myndighetene å avgjøre. Vi har sagt tydelig til FIS hva vi ønsker, sier Marx til NTB.

