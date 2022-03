Arrangør avlyser Drammen-sprinten om russiske løpere får delta

Det er vel for mye forlangt at de skal tenke nytt om atomkraft

Saken oppdateres.

Hovedstyret i Konnerud tok avgjørelsen tirsdag morgen, skriver Drammens Tidende.

– De tre nordiske skiforbundene sendte et felles brev til det internasjonale skiforbundet der de ba dem om å utelukke russisk deltakelse i skisprinten. Når de ikke bøyer unna for det massive presset, så har ikke vi som et lite idrettslag på Konnerud noe annet valg enn å sette ned foten, sier styreleder Kristin Ørmen Johnsen til avisen.

Viken idrettskrets opplyser i en uttalelse at de støtter Konneruds standpunkt.

Norges Skiforbund gjorde det lørdag klart at russiske og hviterussiske skiløpere ikke er ønsket til verdenscupkonkurransene i Drammen og Holmenkollen, men foreløpig har ikke Det internasjonale skiforbundet (FIS) lukket døra for Russland.

Hviterussland dropper Drammen-sprinten

Den hviterussiske langrennstroppen har trukket påmeldingen til torsdagens verdenscupsprint i Drammen. Arrangøren håper russerne følger etter.

Rennsjef Arne Madsen bekrefter Hviterusslands forfall overfor Drammens Tidende.

– Dette er kun kommet elektronisk gjennom systemet. Vi har ikke fått noen annen beskjed enn at de har trukket sin påmelding og sin ankomst, sier Madsen.

På spørsmål om han tror Russland kommer til å gjøre som hviterusserne, svarer Madsen slik:

– Det er i aller høyeste grad grunn til å tro at de vil gjøre det samme, ja.

Glad de har trukket seg

Madsen legger til at han er glad for at Hviterussland har trukket seg. Landet er blitt fordømt for sin rolle i Russlands invasjon av Ukraina.

– Det er et steg i absolutt riktig retning. Det er dette vi har ønsket og pushet på hele veien. Det er godt at dette skjer og at det nå begynner å løsne. Det er på høy tid, men det er en situasjon vi skulle vært foruten, sier Madsen.