Tredje strake tap for Blink – KFUM for sterke

Stjørdals-Blink var på vei mot ett poeng mot KFUM, men raknet på tampen. Gjestene fra Oslo vant til slutt 3-1 i søndagens 1.-divisjonskamp.

Stjørdals-Blink har med det ett poeng etter sesongens fire første kamper. De rødkledde har tre lag bak seg, men de har alle én kamp mindre spilt.



Olufsen fikk en god mulighet for hjemmelaget allerede før tre minutter var spilt, men KFUMs Momodou Njie reddet på strek. Resten av omgangen tok Oslo-laget mer og mer over, men uten å skremme Blink nevneverdig.



Så, snaut ti minutter før pause, fikk KFUM straffespark. Dadi Gaye slo tunnel på Aleksander Foosnæs og gikk i bakken. Rasch satte straffesparket midt i mål. Det ga gjestene mer blod på tann, og Blink slet med å holde unna. Rasch kunne blitt tomålsscorer, men en våken Robin Bjørnholm-Jatta sto i veien.



Sondre Stokke fikk en god sjanse til å utligne på et frispark fra 16 meter like før pause, men avslutningen gikk over mål.



Etter hvilen kom Blink godt ut av startblokkene og tok grep om oppgjøret. Likevel uteble de store sjansene fram til Rødahl var på plass i feltet.



Rødahl fikk sin første kamp fra start denne sesongen. Indreløperen tok ned ballen i feltet og lurte flere KFUM-forsvarere og hamret inn 1-1 med elleve minutter igjen. Scoringen til 26-åringen var den første i 1. divisjon siden 2020-sesongen.



KFUM var ikke ferdige. Bortelagets Remi-André Svindland slo et godt innlegg som en uheldig Håvard Lorentsen satte i eget nett. På overtid gjorde Johannes Hummelvoll Nuñez vondt til verre for Blink med nok en scoring.



Snorre Lillebos menn møter Åsane borte i neste kamp 8. mai. Før det er det blant annet en treningskamp mot Rosenborg.