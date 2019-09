– Ett av de beste norske lagene noensinne

Saken oppdateres.

Hoen lar seg selvfølgelig imponere over det som familien Ingebrigtsen og Karsten Warholm får til helt i verdenstoppen, men han lar seg også imponere over at det nå er stor bredde i norsk friidrett.

– Det er kanskje ett at de beste lagene vi har sendt til et friidretts-VM noensinne, sier han.

Den tidligere høydehopperen i verdenstoppen og sjefen for Bislett Games har latt seg imponere over kvaliteten på norsk friidrett.

– For ofte har Norge sendt for mange utøvere til et VM «bare for å lære». Denne gangen har Norge en stor tropp, men også svært mange kandidater til finaleplasser. I år er det ingen turister som reiser til VM, sier han.

Tre medaljer

Når det norske laget faktisk er slik Hoen beskriver, har selvfølgelig ledelsen for norsk friidrett satt seg relativt høye mål.

– Tre medaljer er vårt mål. Vi tok to i London i 2017. Denne gangen har vi lagt listen litt høyere, sier Erlend Slokvik, sportssjef i Norges Friidrettsforbund.

Steinar Hoen var selv sentral i Norges forrige gullalder på slutten av 1990-tallet. I VM i Athen i 1997 tok Norge to gull med Hanne Haugland i høyde og Trine Hattestad i spyd.

I tillegg hadde Norge en rekke sterke plasseringer. Selv ble han nummer fire i høydekonkurransen med et hopp på 2,32 meter. Vebjørn Rodal tok en femteplass på 800 meter, Jim Svenøy ble nummer syv på 3000 meter hinder.

– Dersom Norge har stang inn i dette mesterskapet, kan det bli mer enn én medalje. Ingebrigtsen-familien skal være fornøyd med en medalje. Klarer de to er det i overkant. Karsten Warholm bør ta medalje, sier Hoen.

Flere kandidater

Hvis han legger godviljen til, så ser han også et par andre medaljekandidater. Den ene er diskoskaster Ola Stunes Isene. Han mener at 24-åringen kan ta en bronse på en maksdag. For øvrig er diskos øvelsen hvor våre naboer Sverige har sitt største gullhåp. Daniel Ståhl har årsbeste i verden og har stort vunnet det som han har stilt opp i av konkurranser i sommer.

Sondre Nordstad Moen er en løper som Steinar Hoen har svært god tro på og som han mener kan være helt der oppe på 10.000 meter dersom han fortsetter formutviklingen.

Sportssjef Erlend Slokvik mener at det er to andre medaljekandidater utenom Warholm og Ingebrigtsen-familien.

– Vi har to kastere som er helt i verdenstoppen, sier han og tenker på diskoskaster Isene og sleggekaster Eivind Henriksen.

Her er en vurdering av det norske VM-laget:

Jakob Ingebrigtsen

1500 m og 5000 m

Konkurransedager: fredag 27. september 5000 m heat; mandag 30. sep. finale 5000 m; torsdag 3. okt., 1500 m heat, fredag 4. okt., 1500 m semifinale, søndag 6. okt. 1500 m finale

Årsbeste 1500 m: 3.30,16 (2 i verden i år)

Årsbeste 5000 m: 13.02,03 (13) (norsk rekord)

Født: 19. september 2000

Klubb: Sandnes IL

Hoens vurdering: Jakob er medaljekandidat på begge distansene. Han er en løper som kan vinne ethvert løp han stiller opp i. Han vil kjempe om seier på 1500 meter selv om han ikke har vunnet tidligere i sesongen.

Filip Ingebrigtsen

1500 m og 5000 m

Konkurransedager: fredag 27. september 5000 m heat; mandag 30. sep. finale 5000 m; torsdag 3. okt., 1500 m heat, fredag 4. okt., 1500 m semifinale, søndag 6. okt. 1500 m finale

Årsbeste 1500 m: 3.30,82 (6)

Årsbeste 5000 m: 13.11,75 (32)

Født: 20. april 1993

Klubb: Sandnes IL

Hoen: Han er en klar medaljekandidat på 1500 meter og en outsider på 5000 meter. Vi har ikke sett ham i sin beste form på 5000, og dersom det går sakte, kan han prestere godt med sin sterke avslutning.

Henrik Ingebrigtsen

5000 m

Konkurransedager: fredag 27. september 5000 m heat; mandag 30. sep. finale 5000 m

Årsbeste: 13.15,38 (47)

Født: 24. februar 1991

Klubb: Sandnes IL

Hoen: Henrik Ingebrigtsen er finalekandidat på 5000 om det stemmer på dagen.

Karsten Warholm

400 m hekk og 400 m

Konkurransedager: fredag 27. sep., 400 m heat; lørdag 28. sep., 400 m hekk semifinale, mandag 30. sep., 400 m hekk finale; tirsdag 1. okt., 400 m heat; onsdag 2. okt., 400 m semifinale; fredag 4. okt., 400 m finale

Årsbeste 400 m hekk: 46,92 (1) (norsk rekord og europarekord)

Årsbeste 400 m: 45,54 (70)

Født: 28. februar 1996

Klubb: Dimna IL

Hoen: Det står mellom Karsten og Rai Benjamin. Jeg tror det blir en av disse to som vinner gullet. Det blir et utrolig tøft oppgjør mellom disse to.

Amalie Iuel

400 m hekk

Konkurransedager: tirsdag 1. okt., 400 m hekk heat; onsdag 2. okt., 400 m hekk semifinaler; fredag 4. okt., 400 m hekk finale

Årsbeste: 55,15 (18)

Født: 17. april 1994

Klubb: Tyrving

Hoen: Bør klare å komme seg til en semifinale. Alt bedre enn det er fantastisk.

Karoline Bjerkeli Grøvdal

3000 m hinder, 5000 m

Konkurransedager: fredag 27. sep., 3000 m hinder heat; mandag 30. sep., 3000 m hinder finale; onsdag 2. okt., 5000 m heat; lørdag 5. okt., 5000 m finale

Årsbeste: 9.20,69 (12)

Årsbeste 5000: 14.51,66 (17)

Født: 14. juni 1990

Klubb: IK Tjalve (fra Ålesund)

Hoen: Hun er finalekandidat i begge øvelsene, har et potensial på sitt beste til å klare en plassering blant de åtte beste. Det er i så fall meget sterkt i dette feltet.

Sondre Nordstad Moen

10.000 m

Konkurransedag: søndag 6. oktober

Årsbeste: 27.24,78 (16) (norsk rekord)

Født: 12. januar 1991

Klubb: SK Vidar

Hoen: Han blir bare bedre og bedre dag for dag. Han satte ny norsk rekord på distansen nylig og har potensial til å løpe et svært godt mesterskap. Av de 16 som ligger foran ham på årsbestelisten er ni fra Etiopia. Bare tre av dem får løpe i Doha.

Tom Erling Kårbø

3000 m hinder

Konkurransedager: torsdag 1. oktober, 3000 m hinder heat; fredag 4. oktober, 3000 m hinder finale

Årsbeste: 8.27,67 (58)

Født: 4. februar 1989

Klubb: Stord IL

Hoen: Han er outsider til en finaleplass. Det blir tøft, men muligheten er der selv om den ikke er stor.

Ola Stunes Isene

Diskos

Konkurransedager: lørdag 28. sep., kvalifisering; mandag 30. sep., finale

Årsbeste: 67,78 (5)

Født: 29. januar 1995

Klubb: Sturla

Hoen: Han er en klar finalekandidat og har potensial til en plassering topp 6. På en veldig god dag kan han være med i kampen om en bronsemedalje.

Sondre Guttormsen

Stav

Konkurransedager: lørdag 28. sep., kvalifisering; tirsdag 1. okt., finale

Årsbeste: 5,80 (12)

Født: 1. juni 1999

Klubb: Ski IL

Hoen: Han bør klare en finaleplass og er god nok til en plassering blant de åtte beste.

Lene Retzius

Stav

Konkurransedager: fredag 27. sep., kvalik; søndag 29. sep., finale

Årsbeste: 4.36 (74)

Født: 4. januar 1996

Klubb: Moelven IL/BUL

Hoens vurdering: Har vist fin utvikling. Kan vise seg bra frem selv om finaleplass blir tøft å oppnå.

Martin Roe

Tikamp

Konkurransedager: onsdag, torsdag og fredag 2. til 4. oktober

Årsbeste: 8037 poeng (30)

Født: 1. april 1992

Hoen: En plassering blant de 10 beste er hans mulige potensial slik jeg ser det.

Beatrice Nedberg Llano

Slegge

Konkurransedager: fredag 27. sep., kvalik; lørdag 28. sep., finale

Årsbeste: 71,43 (27)

Født: 14. desember 1997

Klubb: Laksevåg IL

Hoen: Vi skal ikke ha for store forventninger. Tøff konkurranse i øvelsen, og hun er ung.

Eivind Henriksen

Slegge

Konkurransedager: tirsdag 1. oktober, kvalik; onsdag 2. oktober, finale

Årsbeste: 78.25 (9)

Født: 14. september 1990

Klubb: Tjalve

Hoen: Er kandidat til å få kaste i finalen.

Håvard Haukenes

50 km kappgang

Konkurransedag: Lørdag 28. september

Årsbeste: 3,42,50 (9)

Født: 22. april 1990

Klubb: IL Norna-Salhus

Hoen: En plass blant de 10 beste er i høyeste grad innenfor rekkevidde.

Weldu Negash Gebretsadik

Maraton

Konkurransedag: Lørdag 5. oktober

Født: 12. oktober 1986

Klubb: BUL

Hoen: Utrolig tøff konkurranse her og skal være fornøyd med en plassering bedre enn nummer 25.

Hedda Hynne

800 m

Konkurransedager: fredag 27. sep., 800 m heat

Årsbeste: 2.00,53 (36)

Født: 13. mars 1990

Klubb: IK Tjalve

Hoens vurdering: Hun har vist veldig god form på slutten av sesongen, og med de nye IAAF-reglene er 800 meter mer åpen enn på lenge. Semifinale er godt mulig, finale er mulig, men ikke veldig sannsynlig.