– Olympiatoppen har ikke kunnet hjelpe oss med å bli gode til å løpe

I boken «Kunsten å oppdra en verdensmester» vier Ingebrigtsen et eget kapittel til Olympiatoppen. Der skriver den frittalende friidrettstreneren at fagmiljøet er «utdatert» og at «de som trener etter Olympiatoppens prinsipper blir gode, men ikke best».

Ingebrigtsen skriver videre at «sportslig har de ikke noe å bidra med». Når han møter NTB i forbindelse med boklanseringen, utdyper han påstanden.

– Olympiatoppen er flinke på det de er flinke på. De er gode på dette med rehabilitering og ernæring, og det bruker vi til alt det er verdt. Men de har ikke kunnet hjelpe oss med å bli gode til å løpe. Det har de sannsynligvis heller aldri hatt et ønske om. De har vel et syn på at det er særforbundene som skal ha den kompetansen.

Gjert Ingebrigtsen er en selvlært friidrettstrener. Han har de siste seks årene fått opp tre sønner i den ypperste verdenseliten. I sommer vant Jakob (18) overraskende gull på både 1500 og 5000 meter under EM i Berlin. Dermed ble han den tredje av Ingebrigtsen-brødrene til å bli europamester. Henrik (27) tok gull i 2012, mens Filip (25) greide det i 2016.

Dilemma

– Hvordan vil du beskrive ditt forhold til Olympiatoppen?

– Det er balansert og greit. Vi bruker dem til det de er flinke på. Det er gjerne mange som tror at Olympiatoppen er et kompetansesenter som skal hjelpe utøvere til å bli gode, men Olympiatoppen kommer på banen for dem som allerede er blitt gode. Bare der ligger det en del dilemma. Det blir litt sånn at man må jobbe og slite for å komme dit, og når man først klarer det, dukker det opp en gjeng som spør «Ja, hva kan vi hjelpe dere med?».

– Men deres rolle er definert. De skal være der for å betjene dem som er blitt gode. Det er det nok ikke mange som er oppmerksom på, sier Ingebrigtsen til NTB.

Ingen anelse

– Hva trodde du Olympiatoppen var før du var borti dem første gang?

– Det hadde jeg aldri tenkt på. Jeg vet ikke hvordan idretten i Norge er organisert engang. Idrettsforbundet, Olympiatoppen og alt det der flyter litt for min del. Hvem som får penger, hvem som har penger og hvem som deler ut penger. Slikt har jeg ingen anelse om, men jeg har heller ikke giddet å sette meg inn i det.

Han innrømmer at Team Ingebrigtsen under OL kun har brukt Olympiatoppen til administrative og praktiske ting.

– Da forholder vi oss ikke til mye annet enn at vi får flybillettene derfra.