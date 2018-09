Tidligere toppidrettsutøver døde etter mosjonsløp

Advarer folk mot laserlys under skyteøvelse med kampflyene

Saken oppdateres.

Kvinnen var tidligere utøver på nasjonalt nivå.

Det var Oppland Arbeiderblad som først meldte om hendelsen.

Ifølge denne avisen sier operasjonsleder Tom Sandberg i politidistrikt Øst at en kompis trolig meldte hendelsen, og at det umiddelbart ble satt i gang hjerte- og lungeredning.

Luftambulansen ble tilkalt, og hun ble fløyet til Ullevål sykehus. Livet sto ikke til å redde. Kvinnen i 30-årene døde søndag.

Den tidligere toppidrettsutøveren har vært på juniorlandslag i sin idrett og er kjent for mange av dagens topper. Hun kommer fra en familie der det satses mye på idrett.

Førstebetjent i Politi Øst, Anne Kathrine Hofseth Gundersen, sier til VG:

– Hun ble funnet av forbipasserende. Det ble forsøkt livredning på stedet før luftambulansen kom. Da var hun bevisstløs, sier Gundersen.

Norgesløpet på Jessheim er et populært løp som har vart i mange år. Stevneleder for Norgesløpet, Nils Kristian Wiig, sier til VG at de vet lite om hva som faktisk skjedde.

– Politiet og ambulansen fant personen før oss. Det var de som ringte oss og da var vi ikke klar over dette. Personen har gått ut av løypa uten at våre løypevakter fikk det med seg, forklarer han.

På dette området var det lite løypevakter.