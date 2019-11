100-meteren forsvinner fra Bislett Games: – Det har aldri skjedd før

36 måtte punge ut for ulovlig mobilbruk

Saken oppdateres.

Torsdag kveld ble programmet for neste års Bislett Games kjent.

Blant øvelsene er 1500 meter for menn og 400 meter hekk for menn og kvinner, slik at de største norske friidrettsprofilene blir å se i Oslo.

En øvelse som derimot mangler på programmet, er 100 meter for menn og kvinner. Det er en av de mest klassiske friidrettsøvelsene og har sikret Bislett verdens aller beste utøvere år etter år.

– Aldri skjedd

– Det har aldri skjedd før, svarer stevnedirektør Steinar Hoen på spørsmål om når Bislett Games sist ble arrangert uten 100 meter.

– Grunnen er at det skal være Diamond League i Eugene (USA) fire dager før Bislett-stevnet. Og så er det amerikanske OL-uttaket bare én uke etter Bislett. Jeg ser på det som helt usannsynlig at de amerikanske utøverne reiser fra Eugene til Norge og så tilbake til USA igjen. Jeg valgte ikke å kjempe med nebb og klør for å få øvelsen hvis ikke de beste er med, sier Hoen.

De tre beste i OL-uttaket får reise til mesterskapet i Tokyo i 2020, så det løpet er svært viktig for de amerikanske utøverne.

Det er i alt 14 Diamond League-stevner neste år, mot 12 i år, og to av disse, deriblant Bislett, «mangler» 100 meter.

Gode deltakere

– Har det noe å si at det nå er de norske profilene folk vil se?

– Hvis vi skulle arrangert uten TV, er det riktig. De norske profilene selger ut Bislett hvis de får god internasjonal konkurranse. Men den store inntektskilden er TV-inntekter. Stevnet vises i 166 land, dermed må deltakelsen være solid for å tekkes TV-seerne. Vi kan ikke bare slenge inn øvelser som høres fine ut, vi må sikre gode deltakere.

Hoen legger til at det er en krevende sesong, med både OL og EM i løpet av juli og august.

Her er de internasjonale øvelsene på Bislett Games i 2020:

Menn: 400 meter, 1500 meter/en engelsk mile, 3000 meter, 400 meter hekk, høyde og spyd.

Kvinner: 200 meter*, 800 meter, 3000/5000 meter*, 100 meter hekk, 400 meter hekk*, 3000 meter hinder*, lengde og kule.

Øvelser med * inngår ikke i Diamond League. Nasjonale øvelser kommer senere.