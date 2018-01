15-åring skrev historie i Australian Open. Så skjelte hun ut dommeren.

Saken oppdateres.

MARTA KOSTJUK-OLIVIA ROGOWSKA 6–3, 7–5

Onsdag ble det skrevet historie på Margaret Court Arena i Melbourne. 15 år gamle Marta Kostjuk fra Ukraina beseiret Olivia Rogowska i andre runde av Australian Open.

Kostjuk, som er født i 2002, er den yngste spilleren til å nå tredje runde i en Grand Slam-turneringen siden 1997, da Mirjana Lucic-Baroni klarte det. Hun er også yngste kvinne som gjør det i Australian Open siden Martina Hingis i 1996.

Kostjuk tjener 113.500 dollar (rundt 900.000 kroner) på Australian Open-bragden.

– Jeg er glad, bare glad, sa Kostjuk til arrangørens reporter rett etter seieren.

– Kommer til å bli farlig

Kostjuk vant etter to jevne sett: 6–3, 7–5.

– Jeg følte ikke at hun var 15 i det hele tatt, sa 15-åringens australske motstander Rogowska.

– Jeg tror hun kommer til å bli en farlig spiller når hun vokser opp, la hun til.

I likhet med Norges største tennistalent Casper Ruud måtte Kostjuk gjennom kvalifiseringsrunder før hovedturneringen. I første runde beseiret hun 25. rangerte Peng Shuai fra Kina. Etter seieren over Rogowska venter nå Elina Svitalina i tredje runde. Svitalina er rangert som nummer 4 i verden og kommer også fra Ukraina. Kostjuk er selv rangert som nummer 521.

– Jeg har fortsatt ikke tenkt på den kampen. Jeg er fortsatt rørt. Jeg tenker fortsatt på denne kampen, og det er min sjette kamp her. Jeg føler jeg gjør det bedre og bedre for hver kamp, sa Kostjuk rett etter seieren i andre runde, ifølge Eurosport.

Rasende etter regelbrudd

Kostjuk trenes av den tidligere verdensklassespilleren Ivan Ljubicic. 15-åringen fremsto svært komfortabel med medietrykket som fulgte etter onsdagens kamp.

Ukraineren tok dessuten et oppgjør med dommeren. Under kampen mente imidlertid dommerne at Kostjuk brøt reglene da moren hennes (Talina Beyko) gestikulerte til henne underveis. Det er nemlig ikke lov å kommunisere med trenere eller andre støttespillere under Grand Slam-kamper.

– Jeg var så sint. Jeg så ikke hva mamma viste meg. Så når dommerne sa det var et regelbrud, tenkte jeg «hva?». Jeg kunne ikke engang se henne, sa Kostjuk på pressekonferansen.

Hun innrømmet at hun slet med å kontrollere følelsene etter kontroversen, men understreket samtidig at hun spiller bedre når hun er sint. Nå venter tennisverden spent på hva 15-åringen kan finne på mot verdensstjernen Elina Svitalina i neste runde.