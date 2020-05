300 millioners-anlegget angripes fra flere hold: Travkrangelen fortsetter for fullt

– Vi ønsker at det ikke går så langt i Orkdal at vi inngår gyldige avtaler før vi får klargjort at det er realistisk om vi får fullført. Skrekken er at vi kommer et stykke på vei før det blir stopp i flere år fordi det ikke er penger igjen, og at vi ender med et langt dårligere alternativ enn det vi solgte, sier Ronny Risvik, leder av Klæbu travlag.