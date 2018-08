Amalie Iuel (24) fikk kontroll på nervene med yoghurt-trikset

Saken oppdateres.

BERLIN: – Flere uker i forveien pleide jeg å gå gjennom løpet i hodet. Igjen og igjen. Jeg var anspent hele tiden, og det drenerte all energien. Jeg ble utslitt både psykisk og fysisk.

Amalie Iuel er en del av den norske fremadstormende friidrettsgenerasjonen som jager EM-suksess i Berlin.

Onsdag kveld løper hun EM-semifinale på 400 meter hekk på Olympiastadion.

Bortsett fra at hun skal gi full gass for å sikre finaleplass, forsøker 24-åringen å få tankene over på andre ting i forkant.

Tidligere har hun brukt for mye energi på å visualisere løp, grublet seg gjennom hekkepasseringer, tenkt for mye på konsekvenser og resultat.

– Jeg har lagt altfor mye press på meg selv. Når du begynner å tenke for mye ukevis før løp, så får du høye skuldre. Og når du skal konkurrere, er du enten utbrent eller stiller med altfor høyt spenningsnivå.

Amalie Iuel Født: 17. april 1994 Yrke: Friidrettsutøver Øvelse: 400 meter hekk Meritter: Har norsk rekord på 400 meter hekk (55,26) og 400 meter flatt (51,81). Ble kåret til månedens friidrettskvinne i Europa i april 2017 av det europeiske friidrettsforbundet. Aktuell: Løper 400 meter hekk i EM med semifinale onsdag kveld.

Ble en del av Team Warholm

I fjor sommer kom hun tilbake til Norge etter fire lange og krevende college-sesonger i USA.

Iuel ble umiddelbart en del av teamet rundt Karsten Warholm. Hekkeløperen mener det har snudd etter hjemkomsten. Hun takker trener Leif Olav Alnes’ noe uortodokse mentale øvelser for det.

– Det har vært så fin dynamikk. Alle var veldig «relaxed». Leif vet hvordan man skal takle sånne ting. Han har mange gode teknikker for å senke skuldrene.

24-åringen gir ett eksempel:

Yoghurt-trikset.

– Under frokosten spiser vi yoghurt med gaffel. Det er om å gjøre å spise yoghurten opp med «færrest mulig gafler». Se for deg at du spiser med gaffel, alt renner gjennom den. Du må finne en teknikk, finne den yoghurten med mest klumper i seg eller er tykkest. Du kan legge den opp ned før du åpner den, slik at mest mulig legger seg på lokket. Du blir mer opphengt i yoghurt-spising enn konkurransene. Du får noe annet å fokusere på.

Alnes: Tenker på noe annet

Leif Olav Alnes forklarer «øvelsen» slik:

– Å spise yoghurt med gaffel tar ganske lang tid. Man må planlegge og være fokusert, og da tenker man på noe annet. Dette er mennesker som er ekstremt konkurranseorienterte, men her konkurrerer de i noe som er helt ufarlig. Hvis det er kappspising, kan du slå ut tennene eller stikke gaffelen i øyet. Men her er det om å gjøre å spise med «færrest mulig gafler». Det må være sakte og kalkulert. Og så må du tenke. Skal det være yoghurt med grov konsistens? Du må huske å ikke riste den på forhånd, du må sette den opp ned for at mest mulig skal feste seg på lokket når du drar av. Du må velge yoghurttype, for eksempel en med bær – for da er det mange klumper. Om morgenen går de rundt og spaner på hvilken yoghurt de skal spise før dagens konkurranse.

Alnes er opptatt av å ufarliggjøre idrett. Og han er opptatt av idrettsglede.

– Det synes jeg alle burde. Det er jo grunnen til at idrett er så bra, det er spennende og ingenting er gitt.

– Idrett skal være hyggelig

Iuel mener teamet er flinke til å finne på andre ting for å distansere seg fra alvoret på banen. Det være seg dårlig humor med de samme vitsene, filmkvelder eller gåturer.

– Jeg er mer avslappet etter å ha kommet inn i gruppen, konstaterer Iuel.

Treningskamerat Karsten Warholm har merket endringene.

– Jeg registrerte at Amalie hadde andre utfordringer før hun begynte å trene med oss. Men kanskje væremåten til Leif og meg har vært med på å smitte over på henne. Da kan det slå positivt ut på resultatene også, at miljøet vårt kan være med på å fremme resultater. Det er jo ikke slik at en skal gå rundt og være nervøs. Litt nerver er fint, men idrett skal være en hyggelig opplevelse. Hvis ikke blir det tungt å drive idrett, mener Warholm.

Tenker Tokyo-OL

Amalie Iuel sier hun tenker langsiktig, at ikke alt står og faller på resultatene i EM.

Hun ble klokket inn til 55,26 og norsk rekord på 400 meter hekk under Bislett Games.

I EM strekker hun seg til å si at finaleplass er det store målet.

– Jeg skal løpe semifinalen som om det er en finale. Jeg skal «gønne på». Så får vi se hva resultatet blir. Jeg tenker mer langsiktig enn det som skjer i år, sier Iuel med Tokyo-OL i 2020 i tankene.

Nå er hun i hvert fall i ferd med å få kontroll på nervene.