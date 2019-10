Amalie Iuel satte norsk rekord – videre til VM-semifinalen: – Utrolig moro å være i toppform

Her forsøker bilister å snike i køen i rushen

Saken oppdateres.

Amalie Iuel hadde pers og årsbeste med 55,15 fra tidligere i år. Det var også norsk rekord.

– Det er utrolig moro å være i toppform når det virkelig gjelder, sier hun til NRK rett etter målgang.

– Det var utrolig gøy å se 54-tallet. Jeg har ventet lenge på det.

De fire beste hvert av de fem heatene, samt de fire bak dem med best tid, tok seg til semifinalene.

Den nye rekorden kommer dagen etter at Karsten Warholm løp inn til VM-gull på samme distanse. Hun forteller at hun ble inspirert av lagkameraten.

– Jeg klarte å kjenne på gleden som jeg fikk av å se på ham komme først i mål og lykkes. Hvis jeg klarer å få så mye glede av å se en annen enn meg seg selv gjøre det, kan jeg bare tenke meg hvor glad jeg selv kan bli av å levere et så godt løp, sier en lykkelig Iuel.

Raskest i forsøket var amerikanske Sydney McLaughlin med 54,45. Verdensrekordholderen Dalilah Muhammad fra USA hadde 54,87.

Har vært lei av motgang

Iuel har snakket om frustrasjonen rundt det å være få hundredeler unna store prestasjoner tidligere.

Nå var hundredelene på hennes side – til stor glede for Iuel.

– Det at det kom i et VM er veldig gøy, og det at jeg endelig fikk stang inn og ikke var hundredeler fra en semifinale, sier hun.

Onsdag kveld går semifinalen, der hun kjemper om en plass i finalen.

– Nå tar jeg med en god følelse inn til løpet i morgen, sier Iuel.