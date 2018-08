Arrangørtabbe kunne ha ødelagt for Jakob Ingebrigtsens EM-gull

Her mottar Jakob Ingebrigtsen hyllesten fra folkehavet i Berlin

Da Jakob Ingebrigtsen løp over målstreken på 1500-meteren under EM-finalen i Berlin fredag kveld, viste rundetelleren at det var én runde igjen.

Det var feil, men rundetelleren fikk både Jakob og trener Gjert Ingebrigtsen til å stusse.

– Jeg er veldig i tvil om hva som skjedde. Jeg synes reaksjonen hans var så merkelig, og tenkte «har du gjort noe galt?». Han bare passerte målstreken, og det var veldig rart, sier Gjert til NRK.

Jakob selv uttalte etterpå at han trodde det var en runde igjen. Han turte dermed ikke å juble før det hadde gått en stund.

– Rundetelleren glemte å stille det fra 1 til 0. Det er bare å beklage, det var en feil. Dommerne vet vanligvis hva de skal gjøre, og jeg aner ikke hvorfor det ble sånn. Han er veldig trist over feilen, og det er bare å beklage det, sier Klaus Hartz til NRK. Han er sportslig ansvarlig for EM i Berlin.

Jakob Ingebrigtsen ble svært forvirret.

– Jeg skjønte ikke helt hva som skjedde, jeg synes de kom litt sent bak der. Det var ingen som nærmet seg. Jeg så et ett-tall på tavlen, og begynte å sakke litt av, sa han etter løpet.

17-åringen vant EM-gull fire hundredeler foran Marcin Lewandowski.

– Det var veldig nærme, så hvis han hadde bremset, kunne hundredelene røket. Men det blir bare spekulasjoner, sier pappa Gjert til NRK.

Lørdag kveld er det finale på 5000 meter med brødrene Jakob og Henrik Ingebrigtsen.