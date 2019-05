Birgit Skarstein vant gjev pris. Etterpå hyllet hun den norske idrettsmodellen.

- Skitt la gå, nå går vi for tøybleier

Saken oppdateres.

LILLEHAMMER/OSLO: Kammerherre Egerbergs Ærespris regnes som norsk idretts største utmerkelse.

Det er utøvere som har markert seg i to eller flere idretter som får prisen.

Lørdag kveld ble en svært overrasket Skarstein tildelt prisen. Hun var svært aktiv i ungdomstiden, men en ulykke førte til at hun ble lam fra livet og ned i en alder av 20 år.

Etterpå har hun vunnet flere VM-medaljer i roing og para-VM på ski.

Hun mener allsidigheten hun tilegnet seg gjennom svømming, håndball og fotball i oppveksten har sørget for at hun kan ha den friheten hun har i dag.

– Grunnen til at jeg kan være allsidig i det jeg gjør i dag, er den norske idrettsmodellen.

– Den la grunnlaget for at jeg i dag får mer ut av kroppen enn jeg ellers ville gjort. Det er takket være alle som står på hver dag og tilrettelegger aktiviteter for barn og ungdom. Det setter jeg utrolig pris på. Tusen takk til alle dere som bygger opp dette videre, sa Skarstein i takketalen.

Birgit Skarstein * Fullt navn: Birgit Lovise Røkkum Skarstein. * Født 10. februar 1989 (30 år) * Fra Levanger. * Meritter: VM-gull roing 2014, 2017 og 2018, VM-sølv roing 2013, VM-bronse roing 2015. VM-sølv langrenn 2018, tre VM-bronser (2018 og 2019). * Aktuell: Mottok lørdag den høythengende utmerkelsen Egebergs Ærespris. (NTB)

– En kjempeutmerkelse

Dermed kan hun sette nok en pris på premiehyllen, etter at hun ble kåret til årets kvinnelige funksjonshemmede utøver i januar.

Juryleder Børre Rognlien forteller i en pressemelding at Skarstein ikke bare oppfyller de sportslige resultatene for å få prisen, men også et annet viktig krav:

«Også kravet om at vinneren skal være et forbilde, oppfyller Birgit på en prisverdig måte, både som idrettsutøver og medmenneske.»

Skarstein var på plass på Lillehammer som delegat for utøverkomiteen. Prisen kom som en stor overraskelse.

– Det tørket bare mer og mer i munnen da han snakket og jeg begynte å skjønne det. Det er utrolig og en kjempeutmerkelse å få. Jeg er helt satt ut, sa hun etter takketalen.

Føler den tilhører flere

Prisen henger svært høyt for henne.

Hun føler at den tilhører flere. Både norsk idrett, ski- og roforbundet, men også alle andre som har hjulpet henne på veien.

– Jeg mener det jeg sa i takketalen. Jeg mener virkelig jeg er et produkt av den norske modellen. At jeg har vært i aktivitet fra ung alder, har gitt meg en allsidighet og frihet i livet som har gjort det mulig å prestere på flere felt.

Den forrige personen som mottok prisen var Astrid Uhrenholdt Jacobsen, i 2015. Store navn som Birger Ruud, Ole Einar Bjørndalen, Bjørn Wirkola og Oddvar Brå (med flere) har mottatt prisen tidligere.