Birgit Skarsteins innlegg tar av på sosiale medier: «Beklager, her er det ikke plass til folk i rullestol»

"Beklager, her er det ikke plass til folk i rullestol. Resten av dere kan komme inn, men ikke henne." Dørvakten på utestedet peker bryskt på meg. "Kom igjen, jeg skal ikke ta noen plass, vi kan jo la rullestolen stå igjen utenfor?" Spør jeg og prøver å være løsningsorientert. "Om du kan gå inn kan du komme inn", lyder svaret. 🌟 "Ææsj! Se på de arrene?! Hvorfor skjuler hun dem ikke litt mer?" Tenåringsjentene på stranden griner høylytt på nesen og har i alle fall ikke tenkt å skjule hva de tenker. 🌟 "En rullestolbruker på catwalken! Hvem vil vel se det?? Bare i nisselandet Norge er det mulig, sånne skulle vært gjemt bort!". Det provoserer tydeligvis at lamme skal vise frem klær, selv når tema er Paralympics-kolleksjonen. 🌟 Det er så mange episoder, sporadiske hendelser som likevel kommer jevnt nok til å vise at de ikke står alene. Derfor må vi fortsette å fortelle historier, vise tilhørighet og stå for det vi mener er riktig. Derfor er denne forsiden og bildeserien viktig. . Jeg vil vise frem arrene. Jeg vil vise at vi er best sammen når vi kan komme frem med både våre sterke og våre svake sider. Og jeg vil vise at tross alle ytre ulikheter er vi først og fremst en del av det samme fellesskapet. . Neste gang en person med rullestol er på coveret er kanskje ikke lammelsen tema en gang. Målet er å komme dit. . Det går fremover. Skritt for skritt.