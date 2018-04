Ble amputert som fireåring. Her blir han lamslått av drømmebeskjeden.

Casper (21) fra Askøy vant sensasjonelt: – Denne seieren kom ett eller to år før jeg trodde

I videovinduet over kan du se hvordan han reagerte da drømmen gikk i oppfyllelse.

Lørdag ble Shaquem Griffin (22) fra Florida historisk. Han er tidenes første NFL-spiller med én hånd.

Griffin har imponert stort på collegenivå. Og før NFL-draften, der de 32 lagene i ligaen får velge nye spillere, var han blant de mest profilerte spillerne.

Griffin ble lamslått etter at han ble valgt av storlaget Seattle Seahawks.

– Herregud. Jeg kunne ikke puste. Jeg prøvde å få ordene ut, men jeg klarte det ikke, sier han til ESPN.

– Jeg må fortsette å bevise at folk tar feil. Jeg har mange å motbevise, mange som tviler. Folk har tvilt på meg på hvert eneste nivå, og hver eneste gang har jeg motbevist dem. Det skal jeg gjøre i år, legger han til etter å ha samlet seg.

At Griffin er NFL-klar, skaper store overskrifter i USA.

Gjenforent med tvillingbroren

Griffin ble født 20. juli 1995, to minutter etter tvillingen Shaquill. I motsetning til broren, ble imidlertid Shaquem Griffin født med en sykdom som hindret fingrene i å utvikle seg.

Da han var fire år, ble den venstre hånden amputert.

Det gjorde en karrière i amerikansk fotball vanskelig. Men ikke umulig - viste det seg.

Begge brødrene ble tilbudt collegestipender av University of Central Florida. Shaquill valgte å avslå mange andre tilbud, for å få spille med tvillingbroren.

Shaquill Griffin ble hentet av Seattle Seahawks i fjor. Nå blir han altså gjenforent med broren i storlaget.

Oppløst i tårer etter videohilsen

Tvillingbrødrene har et helt spesielt forhold. Kanskje hadde ikke Shaquem Griffin klart å skrive historie uten brorens støtte.

– Det er en ære å bare si at jeg er tvillingbroren din, sa Shaquill Griffin i en videohilsen til broren, vist på NFLs offisielle Youtube-kanal.

Da Shaquem Griffin fikk hilsenen, ble han svært emosjonell.

– Jeg har vært gjennom så mye. Han var alltid der da jeg var langt nede. For eksempel de første årene i UCF (University of Central Florida, journ. anm.). Da var det tøft. Trenerne ville ikke ha meg der, de sa det ikke var noe for meg. Han ringte meg hver dag da jeg var hjemme. Han ba meg holde hodet hevet. Jeg vet ikke hvor jeg hadde vært uten ham. Jeg er takknemlig overfor ham. Jeg elsker ham så mye, sa Shaquem Griffin - oppløst i tårer.

– Jeg vil vise hele verden

Men selv om broren Shaquill var den store barnestjernen, har også Shaquem gjort seg fortjent til en NFL-plass - og vel så det.

Han ble kåret til den beste defensive spilleren i college-ligaen i 2016. Forrige sesong var han en del av et ubeseiret University of Central Florida-lag.

Griffin vakte imidlertid kanskje aller mest oppsikt under NFL Combine - en ukelang, TV-sendt leir der talenter går gjennom ulike fysiske og mentale tester.

Shaquem Griffin klokket inn til 4.38 på 40-meteren. Det var den raskeste tiden for en linebacker siden 2003. Se den oppsiktsvekkende sprinten her.

Nå blir det spennende å se hva 22-åringen kan utrette i NFL, som starter opp i september.

– Jeg vil vise hele verden, at uansett om du har én eller to hender, dersom du er en ballspiller, er det bare å spille ball, sa han før NFL-draften ifølge BBC.