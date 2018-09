Borch tok Norges andre VM-gull på et kvarter

Saken oppdateres.

PLOVDIV: Akkurat som Olaf Tufte (42) tok VM-gull i sitt aller første mesterskap i singlesculler i Luzern i 2001, kunne Kjetil Borch (28) fra samme klubb strekke armene i været som en vinner.

Med seieren tok han Norges andre VM-gull på et kvarter, etter at Birgit Skarstein vant 2000 meter kort tid i forveien, og knuste konkurrentene med over 48 sekunder. Tiden var også så god at hun slo sin egen verdensrekord.

Dermed kunne landslagstrener Johan Flodin notere seg et gull klokken 10.58, og et gull klokken 11.10.

– Det er helt enestående. Det var akkurat som vi hadde planlagt. Magefølelsen sa medalje for Borch, men vi håpet selvsagt på gull. Jeg var overrasket over hvor tøff han var når det var 750 meter igjen. Når feltet begynte å nærme seg, så ble jeg glad for at han kom en gang til, sa Flodin til Aftenposten etter at begge de norske gullvinnerne hadde vært oppe på podiet.

Borch startet godt, og kjempet med britiske Harry Leask om ledelsen på de første hundre meterne av løpet. Etter 500 meter ledet Borch med 0,41 sekunder.

Før det andre passeringspunktet hadde nordmannen økt ledelsen, og fikk etter hvert over en båtlengdes ledelse på konkurrentene.

Ved 100-metersmerket hadde Borch over to sekunders ledelse, men tsjekkeren Ondrej Synek hadde fått opp farten. I en liten distanse rodde han fortere enn nordmannen, men Borch hadde fortsatt god los på gullmedaljen.

– Stor ære

Men Borch holdt unna, og tok Norges andre VM-gull på under et kvarter. I mål var 1,5 sekunder foran tsjekkeren. Tiden til nordmannen ble sterke 6.38,31, åtte sekunder bak verdensrekorden.

– Det er en stor ære å ta gullmedalje. Jeg klarer ikke helt å ta det til meg. Det har vært en ufattelig tung reise. Jeg gikk på krykker til mars, så det er ikke mange månedene jeg har stått på beina, sa Borch etter gullet var sikret.

Tsjekkiske Synek tok sølvet på 6.39,92, mens litauiske Griskonis Mindaugas tok bronsen.

Allsidig

Borch var bare elleve år da Tufte herjet i Sveits for 17 år siden. Den gangen var ikke engang unggutten en roer. Han hadde så mange andre idretter han holdt på med.

Men etter å ha prøvd ut både fotball, langrenn, håndball og kickboksing, skulle det bli roing som fanget interessen. Selv om det i starten gikk trått, uten de store resultater.

Kjetil Borch Født: 14 februar 1990 Klubb: Horten Roklubb Bosatt: Årvoll, Oslo Meritter: VM-gull roing i dobbeltsculler med Hoff (2013), OL-bronse med Tufte (2016), VM-medalje i singlesculler (2018)

På veien er det blitt mange skader, store opplevelser med blant annet VM-gull i dobbeltsculler med Nils Jakob Hoff og OL-bronse med Tufte i Rio. I Brasil var imidlertid duoen misfornøyd, for gullet var målet.

Da det ikke ble noen pallplass i VM i fjor, i et forsøk på å reise seg etter Rio, visste Borch hva han måtte gjøre: Ro alene.

– Det var bare singlesculler som var aktuelt, sier vestfoldingen.

Vil klare seg selv

Borch har hatt lang grunnutdanning, men behovet for å finne ut om han kunne mestre båten helt alene, og det på det øverste nivået, økte med årene.

– Jeg har ønsket å se hvor langt jeg kan drive meg selv og ikke være avhengig av andre, sier Boch, som fikk flere prøvelser på veien.

Senest da menisken gikk rett vest på slutten av desember i fjor, der det kunne virke som om VM skulle gå uten ham. Hver øvelse, hver kraftanstrengelse, alt ble gjort for å komme tilbake til romiljøet. Målet var pallen.

Og endelig – søndag 16. september 2018 i byen Plovdiv, 14 mil fra hovedstaden Sofia, kunne han ta sin første internasjonale medalje i denne øvelsen. Det har kostet mye, men var så absolutt verdt det. For nå kan alt skje.

– Selvsagt vil jeg ro singel i det kommende OL, men det bestemmer Johan Flodin, sier Borch.

Han sikter til landslagstreneren som fikk sin 21. medalje denne gangen, siden han overtok laget i 2013. Da hadde det vært lite å skryte av sett med norske øyne, i en idrett som alltid har levert medaljer.

– Jeg kjenner ingen utøvere som ikke vil sitte i den beste båten, svarer Flodin, som holder spørsmålet åpent.

Den berømmelige evalueringen ved reisens slutt, det vil si etter at sesongen er over, vil fortelle hva utøverne føler og tenker. Mulighetene for en dobbeltsculler og dobbeltfirer er der i tungvektsklassen for menn, foruten herrene i lettvekt og flere i kvinneklassen som vil være med i OL-jakten.

Vanskelig å komme forbi Borch

Men Borch har lagt inn en sterk søknad som det skal bli vanskelig å overse. For ham er OL uansett det største, VM en godbit på veien.

Uansett er OL-kvalifiseringen i VM i Linz om ett år, med en siste mulighet under regattaen i Luzern før OL.

Sammen med Olaf Tufte var han nettopp i den situasjonen før OL i Rio. Duoen klarte kvalifiseringen i VM, og måtte over det siste hinderet måneder før OL-start.

– Den gangen var det vinn og forsvinn, og et stort press. Men vi klarte det, sier Borch.

Nå kan han senke skuldrene litt, ta med seg NM på Årungen til helgen på farten, bevilge seg en ferie – og så styre båten mot Japan.

– Der ønsker jeg å ta gull, sier han.

PS: Den første internasjonale regattaen Borch deltok i, som junior, i VM i 2007, så ble den norske båten tredje sist. 22 av 24 startende.