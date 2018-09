Cecilia Brækhus lever av å gi og få juling. Men det er de harde slagene utenfor ringen hun kjenner på kroppen.

Høyden har blitt heftig diskutert blant langrennsløperne: Flere fant ut at det ikke fungerte

Som verdens beste kvinnelige bokser er hun like mye businesskvinne. Selv om Brækhus har flere gode hjelpere som bidrar i forhandlinger om alt fra motstandere til TV-rettigheter, liker hun å ha siste ordet. Det er best slik. Da har hun kontroll.

Men det blir bergenseren også sliten av.

Derfor sa hun stopp underveis mot det som skulle bli den 35. og neste proffkampen i Las Vegas 15. september.

Forhandlinger trakk ut. Det ble dermed også for kort tid til å være skikkelig forberedt. Oppkjøringen til en proffkamp varer i seks uker.

Dermed ble det isteden ferie i Frankrike, noe hun ikke har hatt på ett år.

– Nå har jeg bestemt meg for å holde hodet litt lavt, kommer det fra bokseveteranen, som møter oss med en genser med bokstavene GIRLS i stor skrift på brystet.

– Hva er budskapet?

– Budskapet er at det var en av de få rene genserne jeg hadde etter ferieturen, flirer bokseren.

Det å avlyse den planlagte kampen var en kombinasjon av alt.

– Det er krevende med to kamper på tre måneder i to forskjellige verdensdeler. Den ene i Los Angeles, den andre i Russland. Vi slo inn døren til HBO, og det tok mye krefter, sier hun om TV-kanalen som for første gang i historien sendte fra en kvinnekamp i boksing.

Det var over én million seere som fulgte med i USA.

Deretter kom storstevnet i Russland med mye presse og oppmerksomhet. Boksedronningen merket mentalt at hun trengte en pause.

– Jeg har gjort det jeg føler er riktig for meg.

Trigges av suksess i USA

De siste årene har det bygget seg opp. Mer og mer å gjøre, flere å forholde seg til. Selv om Brækhus har mange gode hjelpere, liker hun å ha en hånd på alle avtaler.

– Det har sine plusser og minuser, men jeg må bare gjøre det, sier hun.

Det som har tæret på er flere ting:

– Å få boksing lovlig i Norge, og få innpass i HBO, har tatt litt mer krefter enn jeg kanskje liker å tenke på.

Hun forteller at det er så intenst når hun er i gang og nærmest jobber døgnet rundt.

Nå innser hun at selv Cecilia Brækhus trenger å puste ut.

– Jeg må prioritere hva jeg skal bruke kreftene mine på.

På lag med Klemetsen

De siste dagene har boksesportens førstedame vært i Stavanger for å trene med den tidligere boksekjempen Ole Klemetsen. Fredag drar hun på promotur til Los Angeles og Las Vegas. Der er de to stevnene hun vil se. Kiev og en konferanse der blir neste stopp i slutten av september. Og så blir det å forberede seg til en ny kamp i USA.

Brækhus, som har fem VM-belter fra fem forskjellige forbund, har alltid fire til seks motstandere som er hissige og aktuelle til å møte henne. Hun er ubeseiret i karrieren etter å ha vunnet alle sine 34 proffkamper.

– Det er en brutal sport. Hvis du ikke selger, får du mindre betalt. Så er det det med å komme til forhandlinger. Jeg kan ikke bare kaste masse penger ut av vinduet.

Brækhus ble tatt på sengen over at hun har slått an i USA.

– Jeg så ikke det komme i en alder av 36 år, og det trigger meg til å fortsette. Jeg er ikke klar for å slutte.

– Enhver ny kamp kan være nærmere et tap. Hadde det ikke vært greit å gi seg som ubeseiret?

– Det er ikke slik jeg tenker. Hvis jeg taper, er det mot noen som er bedre. Hvis jeg finner en som kan ta over tronen, hadde det også vært moro. Men jeg gjør jo selvsagt alt. Det jeg nyter nå er mer opplevelsen av at det skulle ta så av i USA. Det er absurd.

Nå spinner det videre. Brækhus legger ut om USA-prosjektet hun startet sist vinter, og som etter kampen i New York blir det mest produktive året hun har hatt etter debuten i januar 2007.

– Jeg hadde ikke sett det komme i min alderen alder av 36 år. Da klarer man ikke helt å gi seg.