DIREKTE: Se de norske friidrettsstjernene i aksjon under innendørs-NM

Se sendingen i vinduet øverst i saken.

NM innendørs arrangeres i Bærum Idrettspark lørdag og søndag. Der stiller flere av Norges største friidrettsprofiler opp.

Karsten Warholm tok et historisk VM-gull i London i sommer, og er naturlig nok storfavoritt på 400-meteren i NM. Han er raskeste mann på distansen i Europa i år, etter å ha løpt inn på 45.88 under under Dimna Games forrige helg.

Amalie Iuel har den norske innendørsrekorden på 400 meter med 52.52. Lørdag kan hun ta sitt første NM-gull innendørs.

Jakob Ingebrigtsen skal også delta i NM. Han skal sannsynligvis løpe 1500 og 3000 meter. I tillegg er han aktuell for 800 meter.

Lørdagens stevne begynner kl. 11.00 med forsøk på 400 meter. Du kan se alle øvelsene fra lørdagens NM i vinduet over.

Fra 16.15 til 17.15 vil det være et stevne for 13–14-åringer (NMs ungdomsleker). Kveldsøkten begynner 17.30.

Sendeskjema:

11.00: 400 meter forsøk (menn)

11.30: Høyde uten tilløp (menn og kvinner junior)

11.50: 60 meter forsøk (menn)

12.25: 60 meter forsøk (menn)

13.00: Offisiell åpning av innendørs-NM

13.10: 400 meter forsøk (kvinner)

13.10: Tresteg finale (kvinner)

13.10: Høyde uten tilløp (menn og kvinner)

13.40: Kule finale (kvinner)

14.00: 60 meter semifinaler (menn)

14.20: 60 meter semifinaler (kvinner)

14.40: 3000 meter (kvinner)

17.15: 1500 meter B+C heat (menn)

17.20: Stav finale (menn)

17.35: Høyde finale (kvinner)

17.37: 1500 meter A-heat (menn)

18.00: Lenge finale (menn)

18.05: 60 meter finale (menn)

18.10: Kule finale (menn)

18.20: 60 meter finale (kvinner)

18.35: 800 meter A+B-heat (kvinner)

19.00: 400 meter finale (kvinner)

19.15: 400 meter finale (menn)

19.40: 200 meter forsøk (kvinner)

20.10: 200 meter forsøk (menn)