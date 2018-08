Elsparkesykkelen må hackes for å gå sakte nok for nordmenn

Har stått over 37 kamper siste tre sesonger: RBK varsler strengere Helland-linje

– Markedet for el-varebiler i Trondheim er steindødt

To RBK-spillere i landslagstroppen

Den brutale taklingen rugbydommeren ble utsatt for, gjorde at spilleren ble utestengt på livstid

Dennis Sveum: - Vi blir hardt straffet for personlige feil

Deltok på Arnaløpet for 35. gang

Den brutale taklingen rugbydommeren ble utsatt for, gjorde at spilleren ble utestengt på livstid

Den brutale taklingen rugbydommeren ble utsatt for, gjorde at spilleren ble utestengt på livstid

Saken oppdateres.

Maria Beatrice Benvenuti ble offer for en irritert og aggressiv rugbyspiller som skulle hevne seg. Angriperen, Bruno Andres Doglioli, var kaptein på et av lagene i toppkampen og en kraftig kar. Hun veier 51 kg og er 164 cm høy.

Overgrepet var så rått at spilleren ble utestengt først for tre år fra idretten, deretter for hele livet.

Det er ventet en rettssak i Italia. Dersom angrepet hadde skjedd på gaten, ville det endt med fengselsstraff.

Se taklingen i videovinduet under:

Anerkjent dommer

Benvenuti møter oss på Norges idrettshøgskole sammen med sin norske kjæreste Pål Solstad Brendløkken. Begge er studenter der.

Etter at hun pådro seg den alvorlige skaden 11. desember 2016, har Benvenuti tatt opp gjerningen med fløyta igjen. Med mer en 150 internasjonale kamper og tillit som dommer under tre verdenscuper, OL i Rio og ett ungdoms-OL, ville hun tilbake til idretten som er en så stor del av livet hennes.

– Du må fortsette så lenge du synes det er gøy, skyter kjæresten inn.

FÅTT MED DEG DENNE? Nordmann tok VM-bronse. Nå vil han levere tilbake medaljen.

Langvarige traumer

Toppkamp blant menn i hjemlandet, Vicenza mot Valsugana like før jul for snaue to år siden, og bakholdsangrepet der, er noe hele rugbyverden kjenner til.

For Benvenuti skulle det føre til langvarige traumer og senskader, og hun har problemer den dag i dag. For når hun sitter for lenge og jobber, får hun smerter i nakken.

Hun husker hendelsen slik:

– Kapteinen på Vicenzas lag var kjent for å være aggressiv og det er den verste delen av historien. Rugby er en sport der kun kapteinen har lov til å snakke med dommeren. Han skal også gå foran som et godt eksempel overfor sine medspillere.

Benvenuti forteller at mannen, opprinnelig fra Argentina, var kjent blant dommerne for å være aggressiv. Underveis i kampen merket hun at han var irritert.

– Jeg elsker likevel slike kamper, fordi jeg vet at jeg klarer å temme dem, at vi får en god tone. På slutten er de som teddybjørner, sier hun.

Ør og svimmel

Men denne kapteinen fikset ikke å bli tilsnakket, han skrek til de andre og fikk etter hvert et gult kort.

– Da jeg skulle gi ham det, var han ikke å se. Medspillerne fortalte at han allerede hadde forlatt banen, fordi han fikk kortet.

Etter pausen prøvde han å slå til en motstander. Da ga dommeren ham en siste advarsel og sa at han skulle være et forbilde som kaptein.

Kort tid etter kom en spiller løpende rett på henne med stor fart, mens hun sto med ryggen til. Dommeren gikk ned for full telling, som offer for en knockout i en boksekamp.

Benvenuti følte seg ør og svimmel da hun reiste seg opp etter en stund, og sa at hun ville fortsette kampen.

– Jeg hadde panikk og adrenalin i kroppen. Jeg husker ikke noe av de siste ti minuttene.

«Du har hatt englevakt»

Etterpå fikk hun tak i «tapen» fra kampen, fordi alle kamper på dette nivået blir filmet. Det er ingen tvil om at hun burde dra til sykehuset heller. Nakken smerter.

– Legen sa at jeg kan være glad for at jeg ikke var lam, eller død. Jeg hadde fått en nakkeskade, en kraftig whiplash, hjernerystelse, muskelskader og brukket et ribbein.

– Kapteinen har aldri bedt om unnskyldning direkte til meg, legger hun til.

Etter den første dommen kom spilleren med en uttalelse via klubben, ifølge The Guardian. Da sa Bruno Andres Doglioli at han angret og ba om unnskyldning til dommeren, lagkameratene, klubben og fansen.

Han ble løst fra kontrakten.

Det italienske forbundet ga ham tre års utestengelse. Da videoen blir kjent for omverdenen, økte presset om mer straff. Det internasjonale rugbyforbundet reagerte. Italienerne svarte med å utestenge ham på livstid.

Argentineren skal aldri mer få spille rugby.

Benvenuti har aldri møtt ham senere. I flere måneder dektok hun på opptrening, medisinsk behandling og fysioterapi. Hun gikk med nakkekrave. Og husker legens ord om at hun har hatt englevakt.

FÅTT MED DEG DENNE? På få dager har Martin Ødegaard allerede satt ny klubbrekord

Kjæresten forteller at da de snakket sammen på telefonen den kvelden det skjedde, sa hun bare at hun hadde så vondt i ryggen.

– Hun er en stolt og sterk kvinne, sier Brendløkken.

Maria Beatrice Benvenuti bestemte seg raskt for hva som skulle skje videre:

– Jeg ville vise verden at dette ikke skulle stoppe meg. Jeg sa at jeg ville komme tilbake så fort som mulig.

Hun som ikke engang har spilt rugby selv, nyter stor respekt i denne idretten.

– Jeg startet å dømme som 16-åring, og det var helt tilfeldig, ler hun.

På den rette måten

Tenåringen møtte en rugbydommer som skulle pensjonere seg. Han var den eneste som hadde gitt hennes bror gult kort på banen. På fleip sa hun at da ville hun begynne å dømme, for å kunne gi broren et gult kort.

Hun er eldst av fire søsken. Begge brødrene spiller rugby, søsteren er også dommer. Det viste seg for at hun hadde teft, og ble plukket opp til internasjonale oppgaver. Men veien tilbake måtte skje på den rette måten:

– Jeg fikk angst og bestemte meg for å dømme barn i starten, de under 14 år. De var lavere enn meg, men jeg trengte å finne tilbake til meg selv. Jeg merket at jeg så meg rundt hele tiden, selv om ungene var veldig søte. De sa «unnskyld, unnskyld» hele tiden hvis de kom i nærheten, fordi de kjente historien min. Jeg var også skremt, men etter 20 minutter var jeg i min egen verden.

Snart utenlands på nye oppgaver

I mars 2017 dømte italienske Benvenuti en internasjonal kamp igjen, som hoveddommer. Det hender hun får «flashback» hvis noen spillere kommer for nær.

Under NM-veken nylig var det hun som dømte herrefinalen, Sagene mot Stavanger, sistnevnte vant. I kampen foran var det Sagene som tok NM-gullet.

Benvenuti, i rød dommerdrakt og svarte bukser, ledet oppgjøret med still og uten problemer. Men snart drar hun til internasjonale oppdrag i USA, Australia og Dubai.

– Jeg er ikke proff, for i Italia får ikke kvinnelige dommere kontrakter, selv om menn gjør det, og kvinner får det ellers i verden. Det synes jeg er urettferdig.

SAGENE IMPONERTE I RUGBY-NM: Omfavnet samboeren etter overraskende NM-gull: – Han skal få høre det

Hun forteller at hun i en alder av 25 år har oppnådd alle målene sine, men tar likevel med OL i Tokyo i 2020. Så får hun se hva det blir til.

– Rugby er veldig en manns verden. Da jeg startet, kunne de på banen vært fedrene mine. Aldersforskjellen var stor. De ville utfordre meg og spurte om jeg kunne reglene, for å teste meg ut.

I dag føler hun bare respekt og anerkjennelse, og hun vil være et godt forbilde og inspirator.

– Jeg ønsker å vise at selv om du er en liten jente, så kan du gjøre akkurat det du vil.