Den norske verdenseneren ble dopingutestengt. Det har utløst en diskusjon om reglene.

Saken oppdateres.

Forrige uke ble det kjent at verdens beste bridgespiller, norske Geir Helgemo, er idømt en utestengelse på ett år etter å ha levert en positiv dopingprøve.

Helgemo testet positivt for et syntetisk testosteron og stoffet klomifen i september, ifølge det internasjonale bridgeforbundet (WBF). Forbundet skriver at Helgemo frivillig aksepterte en suspensjon etter at det viste seg at prøven var positiv.

Ifølge Store Medisinske Leksikon brukes klomifen til å fremkalle eggløsning hos kvinner som ikke kan få barn på grunn av manglende eggløsning. Testosteron brukes gjerne som et prestasjonsfremmende middel for å bygge muskler raskt i fysisk sport.

Stoffene er på det internasjonale antidopingbyråets (WADA) dopingliste.

Kari-Anne Opsal er president i Norsk Bridgeforbund. Hun sier følgende om Helgemos dopingdom:

– Han spiller for Monaco nå, men han har spilt for oss og vært vår største stjerne. Det er ikke noe bra for bridgen som sport.

– Ikke relevante for hjernesport

Opsal understreker at dommen er rett, slik reglene for øyeblikket, men hun stiller også spørsmål ved om det bør gjøres noe for å endre de nåværende dopingreglene bridgespillere må forholde seg til.

– De er ikke relevante for hjernesport, sier hun.

– Enkelte dopingstoffer kan ha effekt, for eksempel stoffer som hjelper en med å holde konsentrasjonen og andre stoffer som virker skjerpende, legger hun til.

World Bridge Federation er tilknyttet Den internasjonale olympiske komité (IOC). Dermed må forbundet og spillerne også føye seg etter WADAs antidopingregelverk. På diverse bridgeforum er det tydelig at flere mener dagens dopingregler bør være annerledes for bridgespillere.

– Man bør gå i dialog med IOC og lage en dopingliste som er relevant for bridge. Enkelte dopingstoffer kan helt sikkert ha en effekt for bridgespillere, men ingen toppspiller vil mene at større muskler er noen fordel. Det er ikke alt som er prestasjonsfremmende i en fysisk sport som vil ha samme virkning i en hjernesport.

Opsal, som sitter i den europeiske bridgeligaens styre, kommer til å ta opp de nåværende dopingreglene under neste styremøte.

– Ti millioner spiller bridge verden over. Det er viktig at vi har klare regler og følger disse. Det er likevel ikke dermed sagt at man ikke kan jobbe for å endre reglene.

Gilbert Vivaldi er president i Monacos bridgeforbund. Også han er skuffet over at Helgemo må sone suspensjonen.

– Dopingreglene bør være annerledes for bridge og alle hjernesporter. Jeg håper flere forbund ber om endringer, sier han.

Enklere å forholde seg til WADA

Tidligere proffsyklist Mads Kaggestad er dopingekspert i TV 2. Han uttaler seg på generelt grunnlag, ettersom han ikke kjenner særlig til Helgemos sak.

Han påpeker at stoffer som ikke nødvendigvis er prestasjonsfremmende også er på dopinglisten av en grunn.

– Man må huske hva dopingreglementet handler om. Idrettens omdømme og helseaspektet er også viktig. Det handler ikke bare om hva som har prestasjonsfremmende effekt. De stoffene som er på listen, er der også av helse- og omdømmemessige årsaker. Enkelte stoffer kan også brukes til å maskere andre stoffer man har brukt.

World Bridge Federation er tilknyttet WADA og IOC grunnet et ønske om å kunne bli en olympisk idrett i fremtiden. Dermed mener Kaggestad at det internasjonale bridgemiljøet også bør føye seg etter hele dopinglisten.

– Om de skal ha sitt eget regelverk, som i amerikanske idretter, må de i gang med en stor prosess. Da må de diskutere hvert enkelt stoff. Det vil være mye enklere å bare forholde seg til WADA.

– Enten er man en del av fellesskapet, eller så er man det ikke. Det handler om mye mer enn effekten av ett isolert stoff. Det er sikkert stoffer som er forbudte i sykling, uten at det har prestasjonsfremmende effekt, men det er nå på listen likevel, legger han til.

Vi har forsøkt gjentatte ganger over flere dager å få tak i Geir Helgemo. Han har ikke besvart våre henvendelser.