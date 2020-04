Denne mannen løp maraton i sin seks meter lange hage

Saken oppdateres.

Mange begynner å merke konsekvensene av koronaviruset. Det gjelder også for skotten James Campbell, som etter virusutbruddet ikke har hatt muligheten til å jobbe.

– Etter en uke var jeg så lei at jeg bare måtte finne på noe dumt for å underholde meg selv, forteller han.

Skotten valgte å ta et bilde av sin seks meter lange hage og legge det ut på sin Twitter-profil. Det som var ment som en spøk, ble plutselig ramme alvor.

«Hvis 10.000 deler dette, skal jeg løpe maraton i hagen. Den er omtrent seks meter lang», sto det.

På kun fem timer nådde han målet. Da bestemte han seg for å gjøre noe mer ut av det. Han ønsket å se hvor mye penger han kunne samle inn til de nasjonale helsemyndighetene.

– Det er trolig den beste følelsen i hele mitt livet. Det å kunne samle inn så mye penger til en god sak, i en tid der så mange sliter, var helt fantastisk, sier Campbell.

Har en norsk OL-vinner som forbilde

Campbell hadde ikke trent noe i forkant, men klarte å fullføre det utrolige løpet på fem timer og fem minutter. Totalt har han samlet inn hele 340.000 kroner.

Til slutt hadde han løpt frem og tilbake i hagen over 7000 ganger på den 42.195 meter lange distansen. Det hele ble sendt direkte på Youtube.

– Det var helt utrolig fra start til slutt, sier han.

Han er derimot ikke helt fremmed for idrett. Skotten har tidligere drevet med spydkasting på høyt nivå, men måtte etter tre skulderoperasjoner gi seg.

Campbell røper at han har et godt forhold til Norge. Han har nemlig flere ganger konkurrert mot den norske OL-vinneren Andreas Thorkildsen.

– Jeg har en personlig rekord på 80,38 meter. Andreas Thorkildsen er en av mine store helter. Jeg konkurrerte mot ham flere ganger for noen år siden, forteller han.

Han kan også røpe at de to har bursdag på samme dag. Begge feirer fødselsdagen 1. april, som også var dagen Campbell sto for løpebragden.

– Jeg gjorde det til en dag jeg vil huske for alltid.

Fikk drahjelp fra Premier League-stjerner

Det var med god hjelp at innlegget plutselig hadde gått viralt. Flere sportsprofiler engasjerte seg i stuntet etter kort tid.

– Det var veldig morsomt å se hvem som delte det, forteller Campbell.

Chelsea-spilleren Michy Batshuayi bidro med kommentarer og delte flere av Campbells meldinger.

– Lykke til, bror, skrev blant annet den belgiske landslagsspissen på Twitter.

Manchester City-stjernen Raheem Sterling delte også innlegget til sine 2,3 millioner følgere. Da fulgte lagkompisen Aymeric Laporte etter.

– Det var så mange som hadde delt det til slutt at jeg ikke klarte å holde oversikt. Jeg må takke alle sammen. Det bidro til noen fantastiske dager og mye penger til et godt formål.