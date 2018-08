Det norske talentet følger i fotsporene til golfikoner: – Det er dette jeg har trent for hver dag

Saken oppdateres.

Det har gått halvannet døgn siden nordmannen Viktor Hovland sensasjonelt vant USAs amatørmesterskap i Pebble Beach i California. Et halvannet døgn som har bestått av lite søvn, mye oppmerksomhet, og en telefon proppfull av meldinger.

– Det har vært ekstremt mye. Telefonen har vært sprengt. Jeg fikk nesten ikke sovet den første natten, jeg svarte på meldinger til jeg måtte opp for å nå flyet hjem til Oklahoma. Det har vært veldig mye, og jeg har ikke hatt tid til å følge opp alt, sier Hovland på telefon fra USA.

Flyet hjem dagen etterpå

For selv om han tok seieren i den kanskje største amatørturneringen det går an å delta i, har han så langt ikke tatt av. Tidlig på morgenen dagen etter seieren tok han flyet hjem fra California til Oklahoma, hvor han studerer på Oklahoma state-universitetet.

– Jeg har ikke fått tid til å gjøre så mye etter seieren. Jeg dro veldig tidlig tilbake til Oklahoma, og kom dit i går kveld. Jeg har tatt det med ro, og så er det skoledag igjen i morgen. Feiringen får jeg spare til helgen, sier Viktor Hovland til Adresseavisen.

Men selv om det har gått slag i slag etter turneringsseieren, har det begynt å demre for talentet hva han faktisk har prestert.

Ingen nordmenn har tidligere spilt i finalen i mesterskapet tidligere. Med seieren følger han i fotsporene til golfikoner som Arnold Palmer, Tiger Woods og Phil Mickelson.

– Det er dette jeg har trent for hver dag. Jeg har spilt ganske mye bra golf før også, men det har ikke vært så mange seire. Først av alt føles det veldig deilig at jeg har klart å vinne en slik turnering, og at det var en av de vanskeligste som går an å vinne, siden det er så mange runder og deltagere. Men det er klart det er motiverende å spille så mye bedre enn alle andre, sier han.

Fortsetter på college

Hovland tok seieren etter å ha vunnet finalen mot Devin Bling. Han ledet med seks hull da det bare gjensto fem hull, så kampen ble stoppet og nordmannen kunne juble for seieren. I løpet av den 31 hull lange kampen vant han elleve hull, og tapte bare fem.

Allerede med finaleplass var han sikret billett til majorturneringene US Masters og US Open, så norske golf-fans får mye å følge med på i tiden fremover.

Selv velger Hovland å ta ting rolig fortsatt. Han har ingen planer om å sette utdannelsen på vent, selv om utfordringene på golfbanen vil vokse i årene fremover.

– Jeg håper jeg bare blir bedre og bedre for hvert år. Om jeg klarer det håper jeg å kunne spille i PGA-turneen i fremtiden. Jeg har ikke et tidsskjema på å klare det. Jeg fokuserer på å gjøre måloppgavene mine og tenke langsiktig, sier Hovland.