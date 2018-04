Dette bildet skaper heftig debatt: – Hadde det vært for mye å ofre gullet?

Eirin fra Trondheim går ett av studiene som synker mest i popularitet. Her er listen over studiene færre vil ta.

Maratonløpet i Commonwealth Games blir sjelden en global snakkis. Men så spesielt var løpet for en drøy uke siden, at debatten fortsatt pågår.

Lederen, skotske Callum Hawkins (25), kollapset rundt to kilometer før mål. Australske Michael Shelley (34) løp forbi en liggende Hawkins og inn til gull.

Siden løpet har imidlertid ett spørsmål dukket opp til stadighet: «Burde Shelley ha stoppet opp og hjulpet Hawkins?».

Ja, mener tidligere VM-vinner på 5000-meter Sonia O’Sullivan.

– Shelley sprang forbi uten å kaste et blikk på Hawkins. Hadde det vært for mye å ofre gullmedaljen samme uke som syklisten Michael Goolaerts fikk hjertestans under Paris Roubaix-rittet, skriver O’Sullivan i sin Irish Times-spalte.

– Jeg så at han fikk hjelp

Det var i utgangspunktet en vidunderlig dag for Shelley. Commonwealth Games er et prestisjetungt idrettsmesterskap, der landene som tilhørte det britiske imperiet får delta.

Hawkins måtte vente en stund før han fikk medisinsk assistanse. Det har arrangøren fått knallhard kritikk for.

Skotten ble skrevet ut av sykehuset forrige mandag og fikk ikke varige mén etter kollapsen. «Jeg vil bruke det som en lærdom», skrev han på Twitter.

Sønderknust

Siden har kritikken rettet seg mot Shelley. Blant annet har han blitt hetset i sosiale medier.

Avisen The Sunday Mail skriver at Shelley er sønderknust over at hendelsen satte gullet i et annet lys.

Australieren svarer slik på kritikken:

– Jeg så en frivillig ved siden av ham (Hawkins, journ.anm.) og jeg så ikke det som skjedde tidligere. Jeg bare så at han fikk hjelp, sier han til The Sunday Mail, ifølge The Courier Mail.

– Jeg slet selv da jeg kom i mål, legger han til.

Får støtte

Etter Shelleys gull har mediedekningen i Australia vært svært omfattende. Profilerte australiere har nærmest stått i kø for å kommentere hendelsen.

– Hvis han hadde stoppet for å hjelpe fyren over målstreken, hadde han blitt husket mye lenger som gullvinner. Det er den følelsen av kameratskap, sier nyhetsanker Jayne Azzopardi.

Som en motreaksjon til hetsen, har imidlertid Shelley også fått mye støtte. Komikeren Dave Hughes stempler hetsen som «anti-australsk». «Folk er hyklere», legger han til.

Gullvinneren fra Commonwealth Games i 1994, Steve Moneghetti, støtter også Shelley.

– Jeg kunne ønske noen få av de nettrollene hadde stoppet å trolle og satt seg selv i den situasjonen, sier Moneghetti.

– Jeg synes så synd på Michael. Jeg var der. Jeg så ham krysse målstreken og han var bedrøvet. Han slet nok med å fullføre selv, fortsetter han.