Dette må du få med deg på TV i julen

Tour de Ski, Hoppuka og sjakk-VM. Her er de viktigste datoene

Jul er familiekos, pakker og god mat, men for mange er også julen en tid hvor man har litt ekstra tid til å få med seg sport på tv.

Sport i romjulen er preget av tradisjoner, og i år som årene før får du med deg engelsk fotball, Tour de Ski, sjakk og Hoppuka.

Vi har samlet de aller beste godbitene, slik at du skal få en ypperlig oversikt over tidspunktene hvor du må «sitte ned for å fordøye julematen», eller «må ta en liten lur på sofaen».

Om alle julekakene er bakt, julegavene kjøpt og juletreet satt opp, er det mulig å virkelig kose seg foran tv-en lille julaften. Kombinert, fotball og skiskyting står på menyen.

Selv om de fleste har gått i julemodus lille julaften, er det fortsatt noen idrettsutøvere som har litt jobb igjen. Skiskytterne er fortsatt i Tsjekkia, og kombinertutøverne er fortsatt i Østerrike.

2. juledag er tradisjonelt en stor idrettsdag for alle som er interessert i engelsk fotball. Selv om Boxing Day er blitt utvannet de siste årene, er det mange gode kamper på programmet. Og i tillegg har det for nordmenn blitt en tradisjon å følge med på sjakk i romjulen.

Torsdag er en liten hviledag for sportsinteresserte, men sjakk-VM pågår fortsatt. I tillegg er det en kamp fra Balløya.

Magnus Carlsen kjemper fortsatt om verdensmestertrippelen, og i tillegg starter alpinutøverne etter juleferien.

Om man ser bort fra mesterskapene er Tour de Ski høydepunktet i langrennssesongen. 29. desember starter utøverne i Toblach i Italia, og skal holde på helt til 6. januar i Val di Fiemme.

Tour de Ski fortsetter, og i tillegg er det det første rennet i Hoppuka i Oberstdorf.

Det er hviledag i Tour de Ski, men hopperne er i gang med Hoppuka. Nyttårsaften er det kvalifisering til nyttårshopprennet.

Rakettene har knapt sluttet å smelle når sprinten i Tour de Ski starter. Så følger hopperne opp med nyttårsrennet, og så er det litt fotball fra England på listen på årets første dag.