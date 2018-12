Dette må du få med deg på tv i romjula

Her holder det på å gå galt: - Jeg måtte stå på bremsen for å klare å stoppe

Jul er familiekos, pakker og god mat, men for mange er også julen en tid hvor man har litt ekstra tid til å få med seg sport på tv.

Sport i romjulen er preget av tradisjoner, og i år som årene før får du med deg engelsk fotball, Tour de Ski, sjakk og Hoppuka.

Vi har samlet de aller beste godbitene, slik at du skal få en ypperlig oversikt over tidspunktene hvor du må «sitte ned for å fordøye julematen», eller «må ta en liten lur på sofaen».

22. desember:

10.25: Storslalåm 1. omgang kvinner fra Courchevel

På tv: Eurosport, NRK1

Andre omgang starter klokken 13.00.

11.30: Skicross fra Innichen

På tv: Eurosport, NRK2

11.55: Kombinert, hopp fra Ramsau, Østerrike

På tv: Eurosport, NRK1

Langrennet starter klokken 14.40 og går på NRK2.

15.00: Skiskyting, jaktstart for menn fra Nove Mesto

På tv: Eurosport, NRK1

Norske utøvere: Erlend Øvereng Bjørntegaard, Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø, Vetle Sjåstad Christiansen, Henrik L`Abée-Lund, Johannes Dale.

15.45: Slalåm 1. omgang menn fra Madonna di Campiglio, Italia

På tv: Eurosport, NRK1

Andre omgang starter 19.00 og går på NRK2

16.45: Skiskyting, 10 km jaktstart for kvinner fra Nove Mesto, Tsjekkia

På tv: Eurosport, NRK1

Norske utøvere: Tiril Eckhoff, Emilie Kalkenberg, Thekla Brun-Lie, Marte Olsby, Ingrid Landmark Tandrevold, Synnøve Solemdal.

Engelsk fotball:

13.30: Arsenal - Burnley

16.00: Manchester City - Crystal Palace

18.30: Cardiff - Manchester United

23. desember:

10.15: Kombinert, hopp lagsprint, fra Ramsau i Østerrike

På tv: Eurosport

Norske utøvere:

Langrennet starter klokken 12.40.

11.40: Skiskyting, 15 km fellesstart for menn, fra Nove Mesto, Tsjekkia

På tv: Eurosport, NRK1

Norske utøvere: Erlend Øvereng Bjørntegaard, Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø, Vetle Sjåstad Christiansen, Henrik L`Abée-Lund, Johannes Dale.

14.25: Skiskyting, 12,5 kilometer fellesstart kvinner fra Nove Mesto, Tsjekkia

På tv: Eurosport, NRK1

Norske utøvere: Tiril Eckhoff, Emilie Kalkenberg, Thekla Brun-Lie, Marte Olsby, Ingrid Landmark Tandrevold, Synnøve Solemdal

Engelsk fotball:

17.00: Everton - Tottenham

26. desember:

12.45: VM i hurtigsjakk

På tv: NRK1 (fortsetter på NRK2 klokken 19)

Norske utøvere: Aryan Tari, Johan-Sebastian Christiansen og Magnus Carlsen

Engelsk fotball:

13.30: Fulham - Wolverhampton

16.00: Leicester City - Manchester City Liverpool - Newcastle Manchester United - Huddersfield Tottenham - Bournemouth

18.15: Brighton - Arsenal

20.30: Watford - Chelsea

27. desember:

12.45: VM i hurtigsjakk

Norske utøvere: Aryan Tari, Johan-Sebastian Christiansen og Magnus Carlsen

På TV: NRK1 (fortsetter på NRK2 klokken 19)

28. desember:

10.25: Alpint, storslalåm kvinner fra Semmering, Østerrike

På tv: NRK1

Norske utøvere:

11.25: Alpint, utfor menn fra Bormio, Italia

På tv: NRK1

Norske utøvere:

12.45: VM i hurtigsjakk

På tv: NRK1 (På NRK2 fra 18.50)

Norske utøvere: Aryan Tari, Johan-Sebastian Christiansen og Magnus Carlsen

29. desember:

10.25: Alpint, slalåm, kvinner fra Semmering i Østerrike (2. omgang starter klokken 13.25)

På tv: NRK1

Norske utøvere:

11.40: Alpint, super-G for menn fra Bormio i Italia

På tv: NRK1

Norske utøvere:

11.55: Tour de Ski, Sprint, kvinner og menn fra Toblach, Italia

På tv: På NRK2 til 12.45, så på NRK1

Prolog først, deretter finaler fra 14.30.

Norske utøvere:

Kvinner: Ingvild Flugstad Østberg, Maiken Caspersen Falla, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Kari Øyre Slind, Kathrine Harsem, Heidi Weng, Lotta Udnes Weng, Tiril Udnes Weng, Mari Eide, Anna Svendsen.

Menn: Martin Johnsrud Sundby, Hans Christer Holund, Emil Iversen, Didrik Tønseth, Simen Hegstad Krüger, Sjur Røthe, Johannes Høsflot Klæbo, Martin Løwstrøm Nyenget, Eirik Brandsdal, Finn Hågen Krogh.

12.45: VM i hurtigsjakk

På tv: NRK2 (På NRK2 fra 18.50)

Norske utøvere: Aryan Tari, Johan-Sebastian Christiansen og Magnus Carlsen

16.30: Hoppuka, kvalifisering

På tv: NRK1

Norske utøvere:

Johann André Forfang, Daniel-André Tande, Robert Johansson, Anders Fannemel, Robin Pedersen, Andreas Stjernen, Halvor Egner Granerud.

18.10: Skiskyttershow, mixed lag, fellestart og jaktstart (klokken 19.50)

På tv: NRK1

Norske utøvere:

Engelsk fotball:

16.00: Tottenham - Wolverhampton Watford - Newcastle

18.30: Liverpool - Arsenal

30. desember:

Klokken 11.45: VM i hurtigsjakk

På tv: NRK1 (På NRK2 fra 12.30)

Norske utøvere: Aryan Tari, Johan-Sebastian Christiansen og Magnus Carlsen

Klokken 12.45: Tour de Ski, 10 km intervallstart, kvinner fra Toblach, Italia

På tv: NRK1

Norske utøvere:

Ingvild Flugstad Østberg, Maiken Caspersen Falla, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Kari Øyre Slind, Kathrine Harsem, Heidi Weng, Lotta Udnes Weng, Tiril Udnes Weng, Mari Eide, Anna Svendsen.

Klokken 14.45: Tour de Ski, 15 km intervallstart, menn fra Toblach, Italia

På tv: NRK1

Norske utøvere:

Martin Johnsrud Sundby, Hans Christer Holund, Emil Iversen, Didrik Tønseth, Simen Hegstad Krüger, Sjur Røthe, Johannes Høsflot Klæbo, Martin Løwstrøm Nyenget, Eirik Brandsdal, Finn Hågen Krogh.

Klokken 16.30: Hoppuka, Oberstdorf

På tv:

Norske utøvere:

Johann André Forfang, Daniel-André Tande, Robert Johansson, Anders Fannemel, Robin Pedersen, Andreas Stjernen, Halvor Egner Granerud.

Engelsk fotball

13.00: Crystal Palace - Chelsea

15.15: Southampton - Manchester City

17.30: Manchester United - Bournemouth

31. desember:

Klokken 14.00: Hoppuka, kvalifisering, Garmisch-Partenkirchen, Tyskland

På tv: NRK1

Norske utøvere:

Johann André Forfang, Daniel-André Tande, Robert Johansson, Anders Fannemel, Robin Pedersen, Andreas Stjernen, Halvor Egner Granerud.

1. januar 2019:

Alpint, parallellslalåm, kvinner fra Oslo

Norske utøvere:

Alpint, parallellslalåm, menn fra Oslo

Norske utøvere:

Hoppuka, Garmisch-Partenkirchen

På tv: NRK1

Norske utøvere:

Johann André Forfang, Daniel-André Tande, Robert Johansson, Anders Fannemel, Robin Pedersen, Andreas Stjernen, Halvor Egner Granerud.

(Hoppuka fortsetter til 6. januar)

Tour de Ski: Sprint, fri, menn og kvinner fra Val Müstair, Sveits

På tv: TV 2

Norske utøvere:

Kvinner: Ingvild Flugstad Østberg, Maiken Caspersen Falla, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Kari Øyre Slind, Kathrine Harsem, Heidi Weng, Lotta Udnes Weng, Tiril Udnes Weng, Mari Eide, Anna Svendsen.

Menn: Martin Johnsrud Sundby, Hans Christer Holund, Emil Iversen, Didrik Tønseth, Simen Hegstad Krüger, Sjur Røthe, Johannes Høsflot Klæbo, Martin Løwstrøm Nyenget, Eirik Brandsdal, Finn Hågen Krogh.

Engelsk fotball

16.00: Arsenal - Fulham

18.30: Cardiff - Tottenham

2. januar

Tour de Ski: 10 km fellesstart, klassisk, kvinner fra Oberstdorf, Tyskland

På tv: NRK 1

Norske utøvere:

Ingvild Flugstad Østberg, Maiken Caspersen Falla, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Kari Øyre Slind, Kathrine Harsem, Heidi Weng, Lotta Udnes Weng, Tiril Udnes Weng, Mari Eide, Anna Svendsen.

Tour de Ski: 15 km fellesstart, klassisk, menn fra Oberstdorf, Tyskland

På tv: NRK1

Norske utøvere:

Martin Johnsrud Sundby, Hans Christer Holund, Emil Iversen, Didrik Tønseth, Simen Hegstad Krüger, Sjur Røthe, Johannes Høsflot Klæbo, Martin Løwstrøm Nyenget, Eirik Brandsdal, Finn Hågen Krogh.

(Tour de Ski fortsetter til 6. januar)

Engelsk fotball: