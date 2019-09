Dette skjer i VM i dag: Kan bli Norges store VM-dag

Gjert Ingebrigtsen: - Godt mulig at Henrik ofrer seg for Filip og Jakob

Saken oppdateres.

MANDAG 30. 9. Slik ser programmet ut (øvelser med norske utøvere er uthevet):

15.30: Spydkast, kvinner. Kvalifisering (gruppe A).

16.05: 200 meter, kvinner. Forsøksheat.

17.00: Spydkast, kinner. Kvalifisering (gruppe B).

17.20: 400 meter kvinner, forsøksheat.

19.05: 110 meter hekk, menn. Forsøksheat.

19.30: Høydehopp, menn. Finale.

19.50: 200 meter, menn. Semifinale.

20.15: Diskos, menn. Finale.

20.20: 5000 meter, menn. Finale.

20.50: 3000 meter hinder, kvinner. Finale.

21.10: 800 meter, kvinner. Finale.

21.40: 400 meter hekk, menn. Finale.

Disse utøverne deltar for Norge:

Karsten Warholm. 400 meter hekk, finale: Den aller største norske VM-favoritten løper for nytt gull. Karsten Warholm overrasket da han vant VM i London for to år siden. Nå er han en av de absolutte favorittene til å ta et nytt VM-gull.

Filip, Jakob og Henrik Ingebrigtsen. 5000 meter, finale: Tre brødre i en VM-finale på 5000 meter er helt unikt. Flere av de beste afrikanerne stiller ikke. Hva kan de tre brødrene klare i Doha? Klokken 20.20 får vi svaret.

Karoline Bjerkeli Grøvdal. 300 meter hinder, finale: Tok seg til finalen med et nødskrik. Er ikke en av medaljekandidatene på 3000 meter hinder, men det blir spennende å se hva Norges beste kvinnelige løper kan få til i finalen.

Ola Stunes Isene. Diskos, finale: Isene trengte bare to kast på å kvalifisere seg til diskosfinalen og kan ta medalje med fullklaff.

NRK sender: 15:30-22:10 på NRK1/NRK2.