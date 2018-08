Forventet over 1000 biler - det satte regnet en stopper for

EM kan være over for Filip Ingebrigtsen

EM kan være over for Filip Ingebrigtsen

EM kan være over for Filip Ingebrigtsen

Saken oppdateres.

BERLIN/OSLO: Filip Ingebrigtsen (25) var favoritten før 1500-meterfinalen fredag kveld. Men han fikk det tøft på slutten.

Til slutt endte det med en skuffende 12. plass. Tiden var på 3.41.66 – nesten 12 sekunder dårligere enn den personlige rekorden.

Etterpå var han i villrede. Mellomste bror Ingebrigtsen ante rett og slett ikke hvorfor det hadde gått så dårlig.

– Jeg vet ikke hvorfor det gikk slik, sa Filip Ingebrigtsen forvirret.

Henrik Ingebrigtsen «fikk sjokk»

Filip Ingebrigtsen ville ikke skylde på skaden han pådro seg i forsøket. Men Henrik Ingebrigtsen tror skaden påvirket broren.

– Jeg tror det gikk mer utover restitusjonen enn det han er villig til innse. Du merker det ikke før du «pusher» kroppen fra 98 til 100 prosent. Det er der jeg tror det manglet litt på Filip i kveld.

Selv ble Henrik Ingebrigtsen nummer fire. Han ergret seg over at han ikke løp forbi lillebroren Filip tidligere.

– Men jeg hadde troen på ham. Jeg synes han så bra ut hele veien. Jeg fikk sjokk da han begynte å bremse.

Kjente det tidlig

Selv vant Filip Ingebrigtsen gull på distansen i 2016. Nå er lillebror Jakob Ingebrigtsen ny europamester.

Allerede da han hadde løpt 600 meter, skjønte Filip Ingebrigtsen at det ikke var hans dag.

– Jeg kjente bare at beina var helt stinne. Jeg klarte ikke å løfte beina etter halvannen runde. Det var veldig overraskende. Jeg følte meg veldig bra i forsøket, sa Filip Ingebrigtsen, som likevel gledet seg over brorens gull.

Etter at Filip Ingebrigtsen innså at EM-gull var umulig, endret han raskt tankegang.

– Jeg løp som om jeg skulle vinne gullet. Men jeg kjente at det kostet altfor mye å ligge der, selv om det gikk veldig sakte. Jeg prøvde bare ikke å gi de andre noe gratis, men jeg skjønte tidlig at jeg ikke hadde noe å kjøre med.

I mars reagerte pappa Gjert Ingebrigtsen sterkt på Filip og samboerens flytteplaner. Les hvorfor her.

Hinter om at EM er over

Nå kan EM være over for Filip Ingebrigtsen. Han skulle etter planen løpe 5000 meter – sammen med brødrene – lørdag kveld. Men etter 1500-meteren gikk han langt i å antyde at han står over.

– Det frister ikke så veldig mye nå. Sånn som det er i dag, hadde jeg ikke giddet å fullføre 5000-meteren.

– Så du dropper 5000 meter?

– Vi må ta en vurdering på det. Jeg tror ikke jeg har så mye å gjøre der.

Toppidrettssjef i friidrettsforbundet Håvard Tjørhom opplyser om at landslaget har et pressetreff klokken 12.30. Der vil det bli offentliggjort om Filip Ingebrigtsen løper 5000-meterfinalen.