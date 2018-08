EM-øvelse utsatt etter mistenkelig lukt

NVE opprettholder rødt farenivå for Veslemannen

Saken oppdateres.

Kvinnenes 20-kilometer i kappgang er flyttet på grunn av en gasslignende lukt langs deler av løypa.

– I tråd med standard prosedyre sjekker brannvesenet gasslukten i nærheten av kappgangløypen. Derfor er konkurransen utsatt. Vi kommer tilbake med mer informasjon, skriver arrangøren i en Twitter-melding.

Konkurransen skulle ha startet 9.05, men er flyttet til 10.55. Det er uklart om lukten skyldes en gasslekkasje rundt den en kilometer lange løypa.

Brannvesenet har nå meddelt via Twitter at alt er under kontroll.

Utsettelsen gjør at menn og kvinner kommer til å konkurrere samtidig i samme løype lørdag.

(©NTB)